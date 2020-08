"Claudio Bravo puede jugar en cualquier lugar del mundo"

Nery Pumpido, exjugador del Real Betis, opinó sobre el inminente arribo del arquero chileno al Benito Villamarín.

Real está cerca de fichar a Claudio Bravo de cara a la temporada 2020-2021. El arquero chileno finaliza su vínculo con el una vez finalizada la participación del club inglés en la presente , por lo que será agente libre. En ese sentido, es visto por Antonio Cordón y Manuel Pellegrini como un buen refuerzo para la portería heliopolitana, considerando -además- su jerarquía.

De hecho, según supo Goal, el otrora capitán de La Roja se encuentra negociando con la escuadra del Benito Villamarín lo que respecta a su salario y la duración de su contrato: mientras que el cuadro del Ingeniero le ofrece una temporada, el meta nacional apunta a que sean dos campañas. Para ello, está dispuesto a aceptar una rebaja salarial con el fin de concretar su retorno a tras sus pasos por la y el .

Al respecto, Nery Pumpido, exjugador de los béticos entre 1988 y 1991, y campeón del mundo con en el Mundial de 1986, opinó sobre el arribo del oriundo de Viluco. "Es un gran arquero, tiene muchas condiciones y está muy bien en la Selección, pero no lo he visto en el último tiempo", dijo el ex golero en diálogo con Radio Cooperativa.

Y agregó: "Creo que Bravo puede jugar en cualquier lugar del mundo, ya lo demostró, en , en la Selección chilena y tiene todas las condiciones para triunfar en cualquier lugar". Pumpido consideró además que el formado en "tiene muchísima experiencia en equipos grandes, en la Selección chilena salió campeón de América dos veces y tiene un currículum muy bueno para atajar en cualquier equipo del mundo".

Finalmente, también opinó en torno al desempeño de Gabriel Arias, segunda fija en la Selección de Reinaldo Rueda. "Creo que es un portero que fue de menor a mayor, tiene buenas condiciones para el arco. El tiempo le va dando experiencia y eso lo va asentando mucho más", sostuvo. "Es un muy buen arquero, Racing es un equipo grande y tienes que contar con personalidad para atajar. Creo que tiene todo para estar en la selección y jugar en cualquier club", cerró.