Claudio Bravo no llevó la jineta pero lideró con sus tapadas

El meta de Manchester City retornó en el quinto partido consecutivo sin triunfos de La Roja con tres apariciones fundamentales ante la Albiceleste.

El segundo palo -tras César Pinares- del - Argentina (0-0) en el Los Angeles Memorial Coliseum correspondió a Lucas Martínez Quarta, el de River que compartió la zaga en el Superclásico argentino con Paulo Díaz, el más seguro de la defensa chilena que acompañó la salida de Claudio Bravo, el retornado ex capitán de La Roja bicampeona de América de la Generación Dorada.

En el minuto 93 Martínez Quarta volvió a ganar de aire, esta vez a dos chilenos, y Bravo acompañó y apañó con sus dos manos, en doble instancia, para terminar con el peligro.

Bravo, que no fue elegido capitán por la figura de Alexis Sánchez y que no jugaba por su Selección desde el oscuro octubre de 2017, fue una de las mejores figuras en el once de Reinaldo Rueda: en el primer tiempo fue preciso en la cobertura de la dirección de los remates desviados de la Albiceleste, y cuando lo probaron reaccionó a tiempo: contra Paulo Dybala en el lapso inicial, en un zurdazo de la Joya que sorprendió a todos, y vs. Lautaro Martínez, que en el centro del área perdió el mano a mano frente al de .

En la banca de Chile se quedó Gabriel Arias, indiscutible en . En la cancha, donde se juega más fútbol americano, Bravo lideró sin jineta y con sus tapadas.