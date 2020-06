Claudio Bravo no descarta jugar "en otro equipo que no sea Colo Colo"

El arquero de Manchester City podría analizar cualquier oferta a la hora de meditar el futuro de su carrera.

¿Qué sucederá con Claudio Bravo? Los interrogantes comenzaron a surgir ante la ausencia entre los titulares del chileno en , la caducidad de su contrato el próximo 30 de junio y que, como máximo, podrá prolongarse hasta agosto para completar la campaña en la .

En este sentido, el arquero de 37 años no descarta un regreso al fútbol de su país e, incluso, él mismo aclaró que no tendría inconvenientes de jugar en otro club que no fuera su ex equipo.

"No depende de mí, sino que de varios factores. Depende del club, del proyecto que tenga. hoy ni siquiera tiene entrenador. Lo único que buscamos es tranquilidad, estar cómodos en un lugar", manifestó el bicampeón de América con La Roja en diálogo con el noticiero central de TVN.

En la misma línea, el nacido en Buin ahondó en torno al Cacique, para el que jugó entre 2003 y 2006: "Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo Colo en , lo voy a hacer de la misma manera que he hecho en todos los lugares que trabajé".

De todas maneras, este contexto no limita a Bravo a poder salir hacia otro destino. "No me cierro a jugar en ninguna parte del mundo, donde me toque hacerlo, ya sea por necesidad o trabajo lo voy a hacer", sentenció.