Claudio Bravo mostró su costado más solidario

El otrora capitán de La Roja recorrió Santiago en medio de la campaña "Abriguemos Chile" que busca ir en ayuda de las personas en situación de calle.

El otrora capitán de la Selección chilena Claudio Bravo aprovechó su estadía en el país para mostrar su costado más solidario. Y lo hizo en medio de la campaña "Abriguemos el Invierno", del Desafío Levantemos .

El arquero del , junto al animador Francisco Saavedra, recorrió la noche capitalina para ir en ayuda de las personas en situación de calle. La obra de beneficencia pretende recaudar 700 millones de pesos para 14 mil personas que no tienen hogar y deben convivir con las bajas temperaturas.

Lejos de las polémicas que rondan a su marginación a , el oriundo de Viluco acudió al llamado del mencionado conductor para hacer entrega de un set de artículos para los necesitados “cargando café, sanguches, abrigos y mochilas para recorrer Santiago con tal de conocer las historias de gente que sólo busca ser escuchada”.

"Yo regularmente hago esto cuando voy camino a mi casa en Buin. Paro a un costado de la carretera a regalar ropa, zapatos, comidas. Sé que la gente necesita ser escuchada y a uno no le cuesta nada", dijo el meta en declaraciones que reproduce La Cuarta.

"Este es el Chile que no vemos porque cuesta que muchas personas se detengan, a veces la gente piensa que hay que ayudar cambiando la situación de la noche a la mañana y no es así. Ellos aprecian el acercamiento que tenemos y la verdad estamos felices de compartir con esta gente que llena el alma", contó el ex .

"Esto es parte de la otra faceta. Que la gente hable, que diga que yo estaba por el buen camino, indica que algo hice bien para que me gratifiquen de esta manera. Uno no sale a la calle buscando el reconocimiento, ni que te digan 'capitán, qué buen arquero eres'. Uno sale con el sentimiento de echarle una mano, eso es lo más valioso", cerró tras el recorrido. Esta campaña, a lo largo de todo Chile, será por dos semanas y los depósitos se pueden hacer a la cuenta corriente 98027-07.