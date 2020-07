Claudio Bravo extendió su vínculo con Manchester City

El portero chileno confirmó que seguirá ligado a los Citizens por, al menos, dos meses más. También detalló sus planes a futuro.

Hace unos días, el entorno de Claudio Bravo alimentó los rumores respecto a su salida de . Su mujer, Carla Pardo, compartió un registro en las redes sociales que daban cuenta de una posible mudanza. Todo, en función de que el otrora capitán de La Roja termina su vínculo contractual con los de Etihad Stadium este 30 de junio y, también, en medio de las voces que lo vinculan con Arsenal y Galatasaray, entre otros clubes.

Sin embargo, fue el propio oriundo de Viluco quien se encargó de despejar las dudas sobre su futuro. En una entrevista vía Instagram con el periodista Gonzalo Gálvez, el arquero chileno sostuvo que seguirá ligado al cuadro de Pep Guardiola por, al menos, dos meses más.

"En un principio me quedaba hasta junio, mucha gente copia y pega, ahora por el tema de la pandemia se habló de extender por dos meses más y yo accedí. Tengo una relación increíble con Manchester City. Yo me lesioné hace poco más de un año y se portaron excelente, y esas cosas se agradecen y se devuelven en cierto modo".

Y agregó: "Pero, siendo sincero lo que más me importan hoy en día es la pandemia, me tiene muy preocupado por mi familia y se me aprieta el estómago pensar que pueda pasar algo estando lejos y tener brazos cruzados. El futuro en relación al fútbol es lo que menos me preocupa en lo personal hace mucho rato. Tengo preocupaciones mucho más importantes en mi casa, mi familia, hijos y esposa".

Respecto a su carrera, el formado en indicó que "voy a jugar hasta que mi cabeza me lo permita, mi cabeza determina cuánto tiempo puedo competir y seguir preparándome como lo sigo haciendo ahora. Tengo la suerte que el cuerpo me ha acompañado y creo que lo hará por muchos años más, creo que la cabeza debe estar bien, sentirme vivo y dar sentido".

El guardameta campeón de América con la Selección en 2015 y 2016 también se refirió al interes de su mujer de que juegue en . "Es una decisión que debo tomar yo. Igualmente esta va más allá de la pelota, siempre al lugar o país donde voy a ir es porque será mejor para mi familia, sería muy egoísta solo pensar en mí", lanzó.

Finalmente, detalló sus planes al momento del retiro. "Quiero contribuir a las nuevas generaciones, los más pequeños, pero no necesariamente tiene que ser ligado al fútbol. Mi labor no es lo formativo en el fútbol y buscar talento y buscar al nuevo Alexis Sánchez o Claudio Bravo, esos niños llegan solos", cerró.