Clásico Real Madrid vs. Barcelona en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de la Copa del Rey 2022-2023

Real Madrid y Fútbol Club Barcelona afrontan este jueves la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Ambos equipos buscan conquistar la Copa del Rey, algo que los blancos no logran desde 2014, mientras que los azulgranas lo hicieron por última vez en 2021.

Ancelotti, para este partido, recupera a Rodrygo Goes, el cual ha entrado en la convocatoria y podría tener minutos. No obstante, todo apunta a que será suplente. La gran duda en el once del italiano está en la posición de pivote. Tchouaméni y Camavinga se juegan un puesto en el centro del campo junto a Modric y Kroos.

Por su parte, el Barcelona llega en cuadro, pues tiene las bajas de Ansu Fati, Dembélé, Pedri y Lewandowski. Las principales dudas de Xavi están en la defensa. El catalán suele apostar por Araujo de lateral para frenar a Vinicius, lo que pasaría a Koundé al centro de la zaga junto a Christensen. Jordi Alba, Marcos Alonso y Balde se juegan un puesto en el lateral zurdo.

PARTIDO Real Madrid vs. Barcelona FECHA Jueves, 2 marzo 2023 ESTADIO Santiago Bernabéu HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Clásico Real Madrid vs. Barcelona?

ZONA CANAL HORARIO España La 1 TVE #Vamos #Vamos BAR Movistar + Lite Movistar Liga de Campeones RTVE Play 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports



DIRECTV GO ARG: 17:00;



CHI: 17:00;



COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones del Clásico Real Madrid vs. Barcelona

