En México, ¿a qué hora es el clásico Barcelona vs Real Madrid? Transmisión y canal

Te presentamos todas las opciones para que no te pierdas el duelo que paraliza al mundo entero.

Este sábado se jugará una nueva edición de El Clásico entre el y . El Camp Nou volverá a ser el testigo del duelo correspondiente al duelo de la Jornada 7 de La Liga 2020-2021.

El dominio Blaugrana frente a los Merengues en sus últimos cotejos podría inclinar la balanza hacia el equipo visitante, como pasó en la eliminatoria de la Copa del Rey , aunque en 90 minutos todo puede suceder.

A continuación, en Goal te damos las posibilidades para seguir el juego de cerca:

DÍA Y HORARIO DEL CLÁSICO EN MÉXICO

El juego entre Merengues y Blaugranas arrancará el sábado 24 de octubre en punto de las 09:00 AM del Tiempo del Centro de .

¿Y EN OTROS HUSOS HORARIOS?

Aunque un buen porcentaje de la República Mexicana se encuentra dentro del huso horario del Tiempo del Centro de México, del mismo modo existen otras zonas con uno diferente y claramente no queremos olvidarnos de ellos.

Cabe recordar que el Tiempo del Centro aplica para San Luis Potosí, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, , , Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, , Yucatán y Zacatecas.

El del Noroeste en Baja California; el del Pacífico en Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora; y, por último, el del Sureste en Quintana Roo y Yucatán.

Tiempo del Centro Tiempo del Noroeste (-2) Tiempo del Pacífico (-1) Tiempo del Sureste (=) 09:00 07:00 08:00 09:00

¿QUÉ CANAL PASA EL CLÁSICO EN MÉXICO?

El compromiso lo transmitirá en exclusiva la señal de SKY Sports mediante los canales 516 y 1516. Desafortunadamente para los fanáticos, se trata de un canal cerrado. Es decir, no es gratis ni está en la televisión abierta, por lo que hay que pagar para tenerlo.

Esta empresa posee los derechos de transmisión de ligas europeas como la española, la , la Premier League, , entre otras.

El artículo sigue a continuación

El paquete básico, el Gold, cuesta 399 pesos al mes; el intermedio, el Platinum, 529; y el paquete SKY Black 924.

La lista de canales disponibles es en función de lo que hayas contratado. Regularmente, salvo que se empalmen con otros eventos en vivo, va a través del básico que son 516 y 1516 (HD). No obstante, dado el caso que sí se empate con algo más, entonces sí cambia.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Es decir, en Black y Platinum ya vienen incluidos. En Gold es necesario desembolsar una diferencia.

¿DÓNDE VER EL CLÁSICO ONLINE EN MÉXICO?

La plataforma de Blue to Go es el sitio adecuado para no perderse ninguna acción del cotejo.