Clásico Barcelona vs. Real Madrid de LaLiga 2023-24 en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa

Duelo de titanes en Montjuic, con el equipo de Xavi recibiendo al de Ancelotti por la Jornada 11 del campeonato.

Llega uno de los momentos más esperados de la temporada en España, con el FC Barcelona recibiendo al Real Madrid para la disputa del Clásico.

Reacciones de El Clásico Barcelona vs. Real Madrid de LaLiga 2023-24

Cuando acaba el partido, todas las declaraciones.

Minuto a minuto

90' + 6'¡¡¡¡FINAL DEL PARTIDO EN EL ESTADIO OLÍMPICO LLUÍS COMPANYS!!!!!

90' + 4'¡¡¡ROMEEEEEEEUUUUU!!!! ¡¡La ha tenido el Barcelooooooooona!! Un balón sin dueño lo recoge el centrocampista blaugrana en la frontal del área, fusilando a un Alaba que mete la cabeza.

90' + 2'¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JUDE BELLINGHAM!!!!!! Barcelona 1-2 REAL MADRID. ¡¡BELLINGHAM REMONTA EL PARTIDO EN MONTJUIC!! ¡¡Doblete para llevarse el 'Clásico' sobre la bocina!! Dani Carvajal pone un centro que prolonga Luka Modric, habilitando para el disparo a un Bellingham que entra solo tras perder Oriol Romeu la marca.

90'¡¡CUATRO MINUTOS DE DESCUENTO!! ¡Nos iremos hasta el 94'!

87'Hay murmullo en la grada cada vez que Oriol Romeu toca la pelota. El de Ulldecona acumula un par de pérdidas peligrosas en los últimos minutos, perdiendo la posesión cada vez que es presionado.

83'El Real Madrid opta ahora por un bloque bajo, sumando efectivos atrás para cerrar espacios.

82'La última ventana de cambios de Xavi Hernández ha mejorado la imagen del Barça, mucho más incisivo ahora y con presencia en el último tercio.

81'¡¡Y ahora es Gavi el que prueba suerte!! El canterano encuentra el espacio libre entre Alaba y Camavinga, controlando y colocando el interior a un disparo que se va desviado.

80'Lo intenta Robert Lewandowski con un disparo desde la frontal del área que se le va arriba.

80'¡¡¡RECTA FINAL DEL PARTIDO EN MONTJUIC!!!! ¡¡Restan diez minutos para el desenlace!! El gol de Jude Bellingham abre el 'Clásico' (1-1).

78'¡¡Camavinga pide penalti!! El francés encara a Ronald Araújo, saliendo por fuera y cayendo derribado tras chocar con el uruguayo. Gil Manzano pide que se levante.

77'A la banda derecha cae Raphinha, apareciendo Lamine Yamal desde el perfil izquierdo. En la medular Oriol Romeu y Gündogan se colocan a la misma altura, desplegándose Gavi hacia delante.

77'Cancelo y Joao Félix se marchan para que salten al campo Lamine y Raphinha.

74'¡¡¡A LA BARREEEEEEERA!!!! El Real Madrid ejecuta la acción de la falta con Modric sacando en corto para que Alaba pare el balón. Fede Valverde conecta el disparo que se estrella contra la fila de hombres colocada por Ter Stegen.

72'Xavi Hernández hace uso de la segunda ventana de cambios. Fermín López se marcha del campo para que entre Oriol Romeu.

68'¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JUDE BELLINGHAM!!!!!! Barcelona 1-1 REAL MADRID. ¡¡Bellingham iguala la contienda!!! El despeje de la zaga culé se queda corto en la frontal, recogiendo la pelota un Bellingham que se anima a un golpeo lejano al que no salta Andreas Christensen. La trayectoria de su chut hace un extraño delante de Ter Stegen, que no acierta a palmear.

67'¡¡¡¡QUÉ PARADA DE MARC-ANDRÉ TER STEGEEEEEEEN!!! El potente disparo de Aurélien Tchouaméni desde media distancia obliga al cancerbero alemán para desviar su lanzamiento estirando la mano.

63'DATO. Rodrygo Goes, de goleador en Champions League a secarse en LaLiga. El brasileño ha marcado 16 dianas en 42 encuentros en Liga de Campeones, solo uno menos que en el campeonato doméstico (17 en 119 encuentros).

64' Modric y Joselu, al campo. Se marchan Kroos y Rodrygo.

61'Dani Carvajal, con molestias en la parte posterior. El lateral, de momento, no pide el cambio pero en la banda calienta con cierta intensidad Lucas Vázquez por si no puede continuar.

61'Lewandowski salta al campo por Ferran Torres.

61'Dani Carvajal ve la tarjeta amarilla por un agarrón sobre Joao Félix.

58'¡¡Cancelo cae en fuera de juego!! El pase en profundidad encuentra al portugués en posición antirreglamentaria, finalizando con un disparo defectuoso antes de que se anule la jugada.

57'Lo intenta Toni Kroos con una rosca rasa desde fuera del área que no coge por sorpresa a Ter Stegen.

53'Ter Stegen, atento al desarrollo del juego. El alemán sale de sus dominios para anticipar a un Vinícius Junior que buscaba el balón filtrado por Bellingham.

52'¡¡Bellingham cae en el área!! El inglés coge la espalda de Gavi, que corrige y persigue a campo abierto para evitar su disparo. El canterano se echa al suelo para rebañar la pelota sin cometer falta.

50'¡¡¡¡AL PALOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡DOBLE OCASIÓN PARA EL BARCELONA!!! Fermín López templa un balón al área que cabecea Íñigo Martínez, estrellando su testarazo contra la madera. En el rebote, Ronald Araújo fusila a un Kepa que se hace grande estirando los brazos.

47'En la banda de Montjuic calienta Eduardo Camavinga, Joselu Mato y Luka Modric. Ancelotti busca posibles soluciones.

46'Sin cambios en ambos equipos. Ni Xavi Hernández ni Carlo Ancelotti tocan nada al paso por los vestuarios.

45'¡¡¡¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE EN EL ESTADIO OLÍMPICO LLUÍS COMPANYS!!!

En ese desgobierno que tiene montado el equipo blanco en la medular tiene mucho que ver Fermín López y Gavi, que se han comido a su rival durante todo el primer acto. Los dos canteranos han marcado las diferencias con una presión intensa y alta, anulando del juego a Tchouaméni y a Toni Kroos. Entre ambos firman 19 duelos, ganando más de la mitad (10), así como un total de 11 recuperaciones. Esa facilidad para ganar disputas es lo que le está faltando al Real Madrid, incapaz de recuperar balones para potenciar las opciones de contragolpe. Solo recupera tras pérdida de balón de su contrincante, la mayoría de ocasiones muy cerca de la portería que defiende Kepa Arrizabalaga.

Hasta el momento, el 'Clásico' no está a la altura de las expectativas. Solo se ha realizado un disparo entre los tres palos durante los primeros 45 minutos, con un juego de posesión por parte de los blaugranas para sostener su ventaja en el electrónico. El Barça no ahonda en la herida de un conjunto madridista sin recursos. En ese sentido, el Real Madrid se ha marchado al descanso sin realizar un solo remate entre los tres palos, completando hasta cinco disparos totales. Su sensación de peligro es inexistente (xG de 0.15), con un centro del campo descuidado.

¡¡Descanso en Montjuic!! El Barcelona toma el camino hacia los vestuarios por delante en el marcador gracias a la tempranera diana de Ilkay Gündogan (1-0), desdibujando a un Real Madrid sin actitud ni ideas. Los culés sacaron provecho de un error de contundencia de David Alaba dentro del área para tener ventaja el resto del encuentro, acumulando pases sin comprometer la distribución. La entidad de Chamartín no ha podido reaccionar al tanto del turco, superado en la medular, con Bellingham desaperecido y con Vinícius Junior neutralizado por ese doble lateral que ha montado Xavi Hernández con Ronald Araújo y Joao Cancelo.

45' + 2'¡¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN EL ESTADIO OLÍMPICO LLUÍS COMPANYS!!!

45' + 2'Gil Manzano muestra la cartulina amarilla a Ferran Torres por un agarrón sobre Vinícius Junior.

45'¡¡Rüdiger evita el cabezazo de Ronald Araújo!! El alemán gana el salto al uruguayo para impedir el remate a la salida de un córner.

41'¡¡Joao Félix!! El desplazamiento profundo de Joao Cancelo hacia su compatriota lo recoge Joao Félix tras coger la espalda de Dani Carvajal, quedándose sin opción de disparo claro tras el buen repliegue rival. Carvajal consigue taponar el lanzamiento del portugués.

39'¡¡RECTA FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN MONTJUIC!! ¡Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios! El Barça sigue mandando, tanto en el marcador como en el juego (1-0).

37'En ese sentido, el conjunto merengue tiene un problema en la medular con un Tchoauméni que se esconde cuando el equipo construye. El francés desaparece como opción de pase, dejando que Rüdiger o Kroos tomen el testigo de la iniciativa.

36'El mediocampo culé está anulando por completo al del Real Madrid, incapaz de imponerse en los duelos y con dificultades para crear juego. Gavi y Fermín López abarcan muchísimo espacio.

35'¡¡¡Fueeeeeeeeeeeraaaaa!!! Fermín López se va con muchísima facilidad de Toni Kroos y se orienta hacia dentro para finalizar con un disparo que sale desviado.

33'La entidad de Chamartín se está ahogando desde su costado izquierdo, donde Araújo tiene muy controlado a Vinícius Junior. La primera opción del brasileño es siempre retener la pelota jugando de espaldas, esperando el apoyo de un compañero. No tiene fluidez el Real Madrid con balón.

32'Superada la media hora de partido en el Lluís Companys, el Real Madrid no ha rematado todavía entre los tres palos que defiende Ter Stegen.

31'Kroos frena el avance de Alejandro Balde dentro del área. Joao Félix vuelve a sacar a bailar a Rüdiger pegado a la línea de cal, asistiendo a un Balde que recorta a su par y se adentra en el área en busca de un disparo

.30'No tiene presencia el conjunto merengue en el último tercio. Rodrygo Goes está desaperecido, Bellingham persigue sombras y Vinícius Junior no puede con Ronald Araújo.

30'Media hora de partido en Montjuic. El Real Madrid no reacciona a la diana de Gündogan. El Barça defiende ventaja sin sufrir (1-0).

28'¡¡Y saltan chispas entre Gavi y Vinícius Junior!! El brasileño se queda en el suelo tras una carga del internacional español, buscando la falta. El canterano culé le reclama el piscinazo, empujándose posteriormente mientras transcurre la jugada.

27'¡¡Joao Félix cae en el borde del área!! El luso le tira un caño a Rüdiger para marcharse en carrera por dentro, siendo derribado finalmente por un Dani Carvajal que mete cuerpo. No hay nada para Gil Manzano.

26'Ese dominio con pelota no le pone freno ni solución un Real Madrid que no consigue recuperar. La presión no es intensa, permitiendo que ganen metros.

25'No tiene prisas el Barça en la circulación, asegurando cada pase, apoyándose con descargas constantes hacia atrás para no perder continuidad en la jugada.

22'¡¡Latigazo de Antonio Rüdiger!! ¡¡Vaya disparo!! El Barça decide flotar al defensor alemán, que se anima a golpear desde una posición muy lejana. El balón va cogiendo comba, alejándose por muy poco de los tres palos.

21'¡¡Disparo de Fede Valverde!! El despeje de la defensa culé concede al uruguayo la oportunidad de tiro en un balón llovido. Lo bloca Íñigo Martínez.

18'La presión asfixiante que ejerce Gavi y Fermín López sobre los interiores del Real Madrid cuando reciben de espaldas está ahogando la circulación rival. Los blancos no consiguen sacar la pelota jugada, incapaz de virar el juego hacia las bandas.

17'No está cómodo Ancelotti desde su zona técnica, repartiendo instrucciones constantemente. El italiano está muy pendiente de Vinícius Junior y de Toni Kroos, con los que no para de hablar.

17'Primera amarilla del partido. Gil Manzano amonesta a Fermín López por zancadillear a Toni Kroos.

15'Hasta el momento, la falta de contundencia y la escasa intensidad dibujan un panorama desfavorable para la entidad de Chamartín.

14'Primer cuarto de hora en Montjuic. La diana de Gündogan da ventaja al Barcelona en el 'Clásico'. El Real Madrid, obligado a remar contracorriente (1-0).

13'¡¡¡AL PALOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡A punto de hacer el Barça el 2-0!! Toni Kroos se duerme ante la presión de Gavi, que fuerza un robo que permite a Fermín López colocar el interior para estrellar un disparo contra la madera.

12'Lo intenta Vinícius Junior con un disparo desde la frontal del área. El brasileño recibe rápidamente la marca de hasta tres rivales, taponando el lanzamiento.

11'Es lo opuesto a lo que ejecuta ahora el cuadro blaugrana, mucho más junto por dentro para cerrar espacios y no perder el orden.

10'El gol de Gündogan condiciona el plan inicial de los merengues, que habían arrancado con un bloque medio y con una defensa de cinco al incrustarse Fede Valverde escorado hacia la derecha. Le toca ahora tomar cierto protagonismo con balón.

9'DATO. Se ha marcado un total de 598 goles en toda la historia del 'Clásico' en LaLiga: 299 logrados por el Barcelona y 299 por el Real Madrid. Solo en dos enfrentamientos se han alcanzado los 600 goles en toda la historia de la competición: 611 en el Barcelona - Athletic Club y 608 en el Real Madrid - Athletic Club.

7'Ancelotti también monta un dispositivo defensivo para contener la banda izquierda de su rival. Fede Valverde es el encargado de seguir a Alejandro Balde, plantando una línea de cinco atrás por momentos cuando el internacional español coge mucha altura. Y es Dani Carvajal el que no pierde de vista a Joao Félix, saltando a presionar cuando recibe de espaldas.

6'¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ILKAY GÜNDOGAN!!!!! BARCELONA 1-0 Real Madrid. ¡¡¡Gündogan abre el marcador en el 'Clásico'!!! El turco dirige las operaciones por dentro, filtrando para un Ferran Torres que busca tirar la pared. Su intento lo toca Tchouaméni, saliendo la pelota rebotada hacia dentro. Reacciona tarde Alaba, poco contundente en el corte con el turco, que rebaña el cuero y supera la salida de Kepa con un toque con el interior.

5'Primera internada de Jude Bellingham de fuera hacia dentro que frena Íñigo Martínez cruzándose en su carrera dentro del área grande. El inglés no puede sacar provecho de su robo a Ronald Araújo.

3'Primeros silbidos de la grada del Lluís Companys a Vinícius Junior cuando toca el balón, desplazándolo en largo hacia el fondo tras rebasar la línea de banda. En fase defensiva, Cancelo retrasa unos metros para ayudar en tareas defensivas a Ronald Araújo.

2'No hay sorpresas en el once que presenta Carlo Ancelotti, con libertad de movimientos para Jude Bellingham por dentro. Vinícius Junior se pega a la banda izquierda, con Rodrygo Goes alternando posiciones interiores con la banda.

1'Con balón, Xavi Hernández sitúa a Ronald Araújo como lateral derecho, haciendo que Joao Cancelo coja altura y parta desde la banda derecha en ataque, con Ferran Torres por dentro y Joao Félix en izquierda. Gündogan ejerce de ancla, colocándose Gavi y Fermín López como interiores.

¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO OLÍMPICO LLUÍS COMPANYS!!!! ¡¡Ferran Torres pone a rodar la pelota en Montjuic!! ¡¡Luz verde al 'Clásico'!!

A punto de saltar al campo los futbolistas de los dos equipos. Esto va a comenzar en nada.

De bajas, sorpresas y milagros: lesionados y recuperados del Barça

10 DATOS PREVIOS A TENER EN CUENTA:

El FC Barcelona se ha impuesto en cuatro de sus últimos seis duelos en ElClásico entre todas las competiciones (2D), logrando las mismas victorias que en sus anteriores 14 partidos oficiales contra el Real Madrid (4V 3E 7D).

El Real Madrid ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos como visitante ante el Barcelona entre todas las competiciones (1D), cosechando solo una victoria menos que en sus anteriores 19 encuentros fuera de casa ante el conjunto azulgrana (4V 7E 8D).

Se ha marcado un total de 597 goles en toda la historia de ElClásico en LaLiga, 298 logrados por el FC Barcelona y 299 por el Real Madrid. Solo en dos enfrentamientos se han alcanzado los 600 goles en toda la historia de la competición: 611 en el Barcelona-Athletic Club y 608 en el Real Madrid-Athletic Club.

El Barcelona ha ganado cada uno de sus últimos seis partidos como local en LaLiga, dejando su portería a cero en cinco de ellos, pero nunca ha ganado siete consecutivos en casa en la competición bajo las órdenes de Xavi Hernández.

El Real Madrid ha cedido puntos en dos de sus últimos tres desplazamientos en LaLiga (1V 1E 1D), tras haber ganado en cada uno de sus anteriores cuatro encuentros como visitante en la competición.

Solo el Getafe (8) ha marcado más goles de cabeza en LaLiga 2023/24 que el Real Madrid (6), - es la cifra más alta de goles de cabeza del conjunto blanco tras sus primeros 10 partidos en una campaña en la máxima categoría desde la 2016/17 (7).

El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, que tendrá 16 años y 107 días en el partido, puede convertirse en el jugador más joven en disputar ElClásico en toda la historia de LaLiga, superando el anterior récord del azulgrana Vicente Martínez en octubre de 1941, que jugó ante el Real Madrid con 16 años y 280 días.

Tras marcar ante el Athletic y el Union Berlin, Jude Bellingham puede convertirse en el primer jugador del Real Madrid que marca en su debut en LaLiga, en su debut con el conjunto blanco en la Liga de Campeones (desde la 1992/93) y en su debut en partido oficial en ElClásico.

Tras su victoria en el Camp Nou por 2-1 en marzo de 2023, Xavi Hernández puede convertirse en el segundo entrenador del Barcelona que gana sus dos primeros duelos en casa ante el Real Madrid en LaLiga en el siglo XXI, tras Pep Guardiola en 2009, que se impuso en sus primeros tres partidos como técnico local en ElClásico.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha logrado seis victorias en 13 partidos en ElClásico entre todas las competiciones (6V 7D). Solo Miguel Muñoz (16 en 36) ha cosechado más triunfos en el banquillo blanco en toda la historia de este enfrentamiento (seis también Francisco Bru, Luis Molowny y Zinedine Zidane).

LA BESTIA NEGRA DE JOAO FÉLIX

AL MADRID LE VA MUCHO MEJOR QUE AL BARÇA CON GIL MANZANO

¿DE QUÉ EQUIPO SON HINCHAS LOS ROLLING STONES? ¡HOY JUEGAN TAMBIÉN ELLOS EL CLÁSICO!

LA IRONÍA DE XAVI POR EL ARBITRAJE DE HOY: "VA A SORTEO, ¿NO?"

ANCELOTTI ELOGIÓ A GIL MANZANO ANTES DEL CLÁSICO

¿CÓMO ACABÓ EL PRIMER CLÁSICO DE LA HISTORIA?

¡Buenas tardes y bienvenidos al Clásico del fútbol español! Esta tarde, desde las 16:15 horas, el FC Barcelona recibe al Real Madrid y nosotros te vamos a llevar el encuentro a tu casa contándote todo lo que tienes que saber antes, durante y después del choque de colosos. Desde ahora hasta que empiece el encuentro, vamos a ir repasando distinas historias que hacen al Clásico. Quédate con nosotros.

PARTIDO Barcelona vs. Real Madrid FECHA Sábado, 28 de octubre ESTADIO Olímpico de Montjuic HORARIO 16:15

¿Dónde ver en directo el Barcelona vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España DAZN



LaLiga TV (Bar) 16:15 Sudamérica Star +, ESPN ARG/CHI: 11:15; COL: 9:15 México SKY Sports 8:15

BARCELONA (PROBABLE)

Ter Stegen; Cancelo, Ronald Araujo, Christensen, Alejandro Balde; Gavi, Romeu, Gündogan, Fermín/Lamine Yamal; Ferran Torres/Robert Lewandowski y Joao Félix.

REAL MADRID (PROBABLE)

Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham, Rodrygo y Vinicius Jr.