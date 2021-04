Marc Ciria: “Si ahora pagas 150 millones por Haaland te queda menos dinero para salario y comisiones”

El financiero experto en las cuentas del Barça cree que la renovación de Messi es viable si "se hacen los deberes en la parcela económica"

En el mes de febrero, justo una semana después de que El Mundo publicara el contrato de Leo Messi, el financiero Marc Ciria arrojó las cifras de lo que el jugador argentino genera para el Barça en relación a su salario. Saldo positivo de más de 200 millones desde su renovación en 2017. Con el Barça situado en la primera posición de la lista de Forbes por delante del Real Madrid, el fundador de Diagonal Inversiones y especialista en la economía del Barça sigue defendiendo que la renovación del capitán es viable. En una entrevista para Goal, Ciria analiza la situación económica del club y pone foco en el futuro: renovación de Messi y fichaje de Haaland el año que viene.

¿Qué significa para el Barça ser el número uno en la lista de Forbes, superando al Real Madrid?

En los últimos años el nivel competitivo del equipo ha bajado mucho. No se han ganado Champions y casi tampoco campeonatos nacionales. Esto responde a dos cosas: el Barça sigue teniendo una capacidad global impulsada desde 2010 que hoy todavía permite estar arriba, pero la segunda es Messi. Cuando tu nivel competencial baja mucho, Messi aguanta la imagen del club y crea marca. Para mi, lo mejor que le ha pasado al Barça en estos últimos años es tener a Messi, en el sentido de valor de marca. Cristiano sale del Madrid y el club no solo pierde gol, sino que pierde el número uno en la lista pese a haber ganado muchas Champions. Tendría que estar, por títulos, bastante por encima del Barça. Pues el Barça está por encima por la historia de formación, de globalidad, de ilusión de los niños, pero también por tener a Messi, que le sigue posicionando.

¿Qué impacto real tiene para el Barça esta noticia?

Es una gran noticia por varios motivos. Hay que buscar patrocinadores estratégicos y es el momento perfecto. La marca estará mostrándose en el club de más valor del mundo. Y luego, no perder los valores. Si el club evita llevar empresas en la camiseta que vayan en contra de los valores, la marca puede seguir creciendo. Por eso, la renovación de Messi es imprescindible para la transición. El nuevo Messi tiene que ser Ansu Fati o Pedri, pero él tiene que quedarse para hacer la transición hasta que Ansu pueda mantener este valor para la marca Barça.

¿Qué quiere decir que el Barça tenga un valor de 4.760 millones de dólares?

Son toda la capacidad y relaciones que tiene el club a nivel global: visualizaciones, patrocinadores, merchandising, socios, demanda en el mundo, seguidores en redes, impacto que tiene durante los partidos o impacto que tiene su jugador franquicia. El valor patrimonial no importa. Es decir, lo que vale el Camp Nou no significa nada para Forbes. Lo que importa es el valor de marca, lo que significa el Barça en el mundo. Esto no significa tampoco que el Barça pueda llegar a tener crédito por 4.760 millones, que lo leí ayer. No tiene nada que ver. No es un valor tangible. Esto te da dos ventajas: poder vender Barça en el mundo y una capacidad de crecer como marca más allá de los títulos. Lo que le estás diciendo a los patrocinadores es que el mejor escaparate del mundo del fútbol somos nosotros.

Entonces, ¿esto no quiere decir que el Barça esté mejor que los otros clubes a nivel económico?

No, el Barça tiene un problema de liquidez a corto plazo que nada tiene que ver con el valor de marca. Una cosa es tener un Ferrari y la otra es no tener ni para gasolina. El Ferrari existe, pero no hay dinero para poner 100 euros de gasolina. La negociación con los bancos es necesaria, reestructurar los salarios es necesario y obligatorio, se tienen que diferir préstamos que vencen en junio y hay que hacer más eficiente el gasto operativo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos un club que como marca es imbatible, pero con el que se ha hecho una gestión nefasta. Teniendo una marca global de este calibre no se ha sabido gestionar el club, ha faltado talento.

Se prevén 300 millones de pérdidas. No ha pasado nunca en la historia. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

No funcionan los sistemas garantistas dentro del club. Ni la comisión económica, ni la asamblea. Hay que garantizar el patrimonio del club con mecanismos que auditen de verdad, que no sean pantallas de un videojuego que se tienen que pasar. Un club democrático es un club crítico, que vigila por su patrimonio y donde hay talento, no solamente amigos colocados. Nadie ha vigilado la gestión económica. En segundo lugar, todo esto se genera porque se nos ha ido la mano en fichajes y renovaciones, sin estrategia económica que vaya de la mano de la deportiva. Ha habido una clara administración poco prudente que el Covid-19 ha desnudado. Ha acelerado una situación a la que ya íbamos. Pero con un agravante. Hemos cogido las pólizas de bancos que finalizan a un año, las hemos vaciado para fichar y renovar a jugadores por cuatro o cinco años. No nos hemos sabido ni financiar.

¿Como se resuelve esta situación?

Por un propio plan de negocio de recuperación de ingresos y por un plan de choque de rebaja salarial y de gasto, el Barça puede negociar con entidades financieras para diferir pagos y obtener nueva liquidez. Al final necesitamos endeudarnos más para pagar la deuda actual. Parece que no tenga sentido, pero el sentido lo tiene. Hay que endeudarse más para sanear las cuentas.

¿Cuánto dinero tendría que pedir el Barça?

Se tienen que pedir unos 800 millones de euros a ocho entidades. Pago 500 que debo a corto plazo y me quedan 300 millones en caja. Y además, creo que se puede pedir una carencia de un año para empezar a pagar cuotas en 12 o 15 meses. Con esos 300 millones, una buena dirección deportiva y determinación en la ejecutiva para bajar salarios o buscar salidas puedes afrontar la renovación de Messi con garantías.

¿Esto permitiría la renovación de Messi en los mismos términos actuales?

Con el balance en mano, es inasumible la renovación de Messi en las mismas condiciones, aun diciendo que Messi aporta más valor que el gasto que supone para el club. El informe de Forbes lo justifica y lo acredita. Pero hay que obtener liquidez de entidades financieras como he explicado antes. Si se hace de esta manera, Messi se creerá que hemos hecho los deberes, que hemos trabajado para que la renovación sea posible. También lo creerán los acreedores. Será viable si antes hemos hecho los deberes en la parcela económica.

Para sanear cuentas el club tiene que vender jugadores, como Umtiti, Coutinho o Pjanic. ¿Se tienen que vender estos jugadores aunque su amortización provoque pérdidas?

Sí, sin dudarlo. O incluso dar cartas de libertad. Las amortizaciones son efectos contables que, si las tiras como si estuvieran en un saco de basura, se convierten en pérdidas. Como hay una Ley Covid a punto de aprobarse que permitirá no imputar pérdidas a la responsabilidad patrimonial, no hay mejor momento para que en vez de ser 300 millones de pérdidas sean 500 millones. Y no hay que asustarse. Si pasamos la escoba la pasamos bien.

¿A Pjanic usted le daría la carta de libertad aunque cueste 45 millones negativos?

Sí, porque además te ahorras más de 40 millones por el sueldo de las próximas tres temporadas. Si esto me lo quito de encima hoy y la amortización la llevo a pérdidas bajo la Ley Covid, tampoco sería tan perjudicial.

¿Usted se cree que el Barça pueda fichar a Haaland?

No demasiado. Estoy esperando a que el club se posicione con la renovación de Messi, con la rebaja salarial y con la negociación de la deuda. Se tienen que hacer tantas cosas y tienen que salir tan bien que me cuesta creer que se planteen el fichaje de Haaland. Dicho esto, también te diré que si hay una estructura deportiva fuerte que considera a Haaland estratégico para el Barça y si los deberes en la parte económica se hacen bien se podría intentar la próxima temporada.

El Dortmund ya ha dicho que lo quiere mantener esta temporada.

Ya he visto que Raiola ha dicho que el Dortmund no lo quiere vender este año. Esto es una pista, porque si ahora pagas 150 millones por él te queda menos dinero para salario y comisiones. Si lo compro por 75 el año que viene, habrá más espacio para la comisión de Raiola. El Barça necesita este tiempo e iría bastante alineado con los deberes financieros ficharle el año que viene. Ahora no se puede negociar un fichaje real, no caerá el dinero del cielo. ¿Pero se puede negociar a doce meses vista? Yo creo que sí.