Cierre de la Primeira Liga, la oportunidad de Tecatito para conquistar a la élite

Sonando para importantes equipos, el delantero mexicano tendrá que mostrar que es un elemento de fiar.

A partir de este miércoles 3 de junio, Tecatito Corona enfrentará los dos meses más importantes de su trayectoria profesional. El extremo mexicano estaba firmando la que probablemente significaba la campaña más productiva en su carrera, sumando dos goles y 17 asistencias que lo tienen como uno de los pasadores más prolíficos de las cinco grandes Ligas del Viejo Continente.

La Primeira Liga regresará a las hostilidades con el FC Porto como el mandón de la competencia, una unidad arriba del y con diez fechas más por jugar. De conseguir el título, los Dragones serán campeones por segunda ocasión en las últimas tres campañas.

En las últimas semanas, el nombre de Jesús Manuel Corona ha sido el más mencionado dentro de los mexicanos en Europa. Su representante Matías Bunge señaló que , el Inter y la Roma están interesados en sus servicios, además de manejarse una propuesta del que según pudo saber Goal, no existe.

Más equipos

El futbol no volverá como todos acostumbramos, y para este 2020 la FIFA aprobó que las ligas que reanuden actividades puedan tener una modificación con respecto a los cambios en un partido. Anteriormente, cada club podía sacar a tres jugadores de campo por tres de la banca; ahora se podrán dos más.

Hablando en clave Tecatito, este cambio en la reglamento no afectaría mucho al nacido en Hermosillo, pues de los 24 partidos de Liga fue titular en todos y cada uno, completando 17 de ellos. Por no tener competición europea en puerta, la carga de trabajo no será excesiva en el Porto, teniendo las piernas y tiempo de descanso para pelear el campeonato.

De ser cierto que Jesús Manuel está en la agenda de grandes clubes, las próximas semanas resultarán cruciales, con los visores analizando con lupa su desempeño como extremo o lateral, dependiendo las necesidades de Sergio Conceiçao. Tocará cumplir con buenas actuaciones y hacerse presente en el luminoso si desea dar un salto y finalmente llegar a la élite europea.