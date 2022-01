Chucky Lozano no se esconde: "Napoli juega por el Scudetto, somos más fuertes que el Inter"

Hirving Lozano no tuvo un buen comienzo de temporada con el Napoli, pero poco a poco está recuperando ese nivel que le vimos durante el ciclo de Gennaro Gattuso. Su doblete contra Bologna es una clara muestra de lo bien que anda el Chucky en estos momentos y el mexicano solo se plantea objetivos ambiciosos para lo que resta de temporada en la Serie A.

Los Gil Azzurri están a siete puntos de Inter y la ventaja en estos momentos parece casi inalcanzable. Sin embargo, Lozano se muestra optimista a pesar de todo y considera que la pelea por el Scudetto sigue abierta por todos los partidos que faltan por disputar, al tiempo que asegura que el Napoli tiene todo lo necesario para competirle a los Neroazzurri.

"¿Dónde terminará el Napoli? Primero. Nosotros jugamos por el Scudetto, no nos escondemos. El torneo todavía es largo. Somos un equipo fuerte y tenemos que mirar tan alto como sea posible, incluso si Inter y Milan van mejor en este momento. ¿El Inter? Nosotros podemos sostener el duelo por el liderato, de hecho creo que somos más fuertes", dijo a Corriere della Sera.

Lozano, además, hizo un repaso de lo que han sido los entrenadores que ha tenido durante todo este tiempo en el Napoli. Chucky se detuvo para reflexionar sobre el aporte que ha tenido cada uno y lo que han contribuido para mejorar como futbolista, aunque reconoce que todavía tiene mucho margen de crecimiento con el conjunto italiano.

"Ancelotti fue el que me recibió. Gattuso al principio fue complicado, pero luego nos entendimos y fue mejor. Spalletti es el motivador, es un entrenador con mucha experiencia que no solo te dice que tienes que trabajar, sino que es el primero en hacerlo. A veces me regaña, pero entiendo que me quiere motivar. También sé que puedo dar más y tengo que hacerlo, por mí y por la camiseta que llevo", finalizó.