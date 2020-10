Chucky Lozano brilló con una impecable actuación defensiva ante Real Sociedad

El mexicano se lució de la manera menos esperada en el Gil Azzurri, siendo clave en el planteamiento de Gattuso.

Gennaro Gattuso tenía preparado un plan poco convencional para llevarse los tres puntos de Anoeta. La idea del timonel del Napoli era ceder la iniciativa a la , agruparse en su propio campo y buscar el knockout por medio de rápidos contragolpes.

No es el estilo del nuevo . Esa es la razón por la que muchos atacantes de peso se quedaron fuera del once inicial, pues el escenario que estaba planteado era exclusivo para aquellos jugadores que no comprometen la estructura defensiva de los Gil Azzurri.

Pero Hirving Lozano salió del banquillo y habló en voz alta desde el campo.

El mexicano reemplazó a Lorenzo Insigne a los 22 minutos, debido a la lesión del capitán italiano. Lozano mantuvo el orden en todo momento, dándole una mano a Mario Ruiz por el costado izquierdo y evitando los desbordes de la Real Sociedad por esa banda.

También en las jugadas a balón parado, defendiendo en el área de los Gil Azzurri como cualquier otro defensor del equipo de Gattuso. Y no le fue mal: ganó el 33% de los duelos aéreos, aun cuando no es su fuerte, además de otras tres recuperaciones.

Todo esto no le hizo renunciar a su vocación ofensiva, ni mucho menos. El mexicano fue la punta de lanza del Napoli en cada contragolpe, siendo un dolor de cabeza por las bandas y registrando una enorme precisión en los servicios y un 100% de efectividad en los pases.

Ya lo dijo Gattuso: Lozano es un chico regenerado.