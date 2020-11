Christiane Endler vuelve a ser nominada a los premios The Best de la FIFA

Esta jornada, la FIFA reveló el nombre de los candidatos al Premio The Best en las distintas categorías, y Christiane Endler nuevamente es finalista entre las mejores arqueras del mundo.

La capitana de la Selección chilena femenina, de los registros del París Saint-Germain, es la única sudamericana que aparece entre las candidatas, incluidas las seis postulantes a mejor meta y las once seleccionadas para elegir a la mejor jugadora de la temporada.

Cabe recordar que la chilena también fue nominada en 2019, quedando en el segundo puesto tras la holandesa Sari van Veenendal, ex y actual guardameta del Atlético Madrid.

Esta vez, la futbolista nacional competirá con la alemana Ann-Katrin Berger ( ), la francesa Sarah Bouhaddi ( ), la sueca Hedvig Lindahl ( ), la estadounidense Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) y la inglesa Ellie Roebuck ( ).

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world