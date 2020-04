Christian Martinoli asegura que rechazó una oferta de Televisa

El comentarista ha recibido distintas propuestas para abandonar a la televisora del Ajusco.

Es indudable reconocer a Christian Martinoli como el principal referente de la naracción en la actualidad. Junto a Luis García ha creado una dupla envidiable y aplaudida por el público, que más de uno ha intentado separar.

Según contó el comentarista en un Instagram Live con Agárrate Sports, hace unos años recibió una millonaria propuesta por parte del promotor Greg Taylor para marcharse a Televisa. Christian decidió ser fiel a TV Azteca y declinó la oferta. Sin embargo, no confesó en qué epoca de su vida vino el ofrecimiento.

Hace algunos años en una charla con Mónica Garza, el excanterano del se mostró firme respecto a su permanencia con la cadena del Ajusco: “Siempre lo he dicho, yo me voy a ir de TV Azteca el día que me muera o cuando me corran. No ha habido algún motivo para considerar irme de aquí”.

Con el parón obligado por el COVID-19, Martinoli ha protagonizado épicas transmisiones de la eLiga MX, siendo reconocido por su estilo y ritmo para narrar desde un juego de futbol real hasta un partido de 12 minutos en FIFA 20.