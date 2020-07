Choco Lozano: "Los centroamericanos son bien queridos en el Cádiz"

Luego de haber conseguido el tan ansiado ascenso a la Primera División de España, el delantero catracho contó cómo vive este buen momento.

El Choco Lozano no podrá ser de la partida cuando su equipo se enfrente al por una cláusula existente en el préstamo del jugador entre ambos equipos, así que aprovechó para hablar luego de haber logrado el ascenso con el . Manifestó lo cómodo que está en la ciudad española y el fanatísmo que hay por el Mágico González.

En diallogo con Fútbol de Primera el delantero hondureño dijo: "Muchos se alegran porque el Cádiz volvió a Primera División después de 14 años, en los medios dicen que es el equipo de todos a pesar que hace cuatro años estaba en tercera división. Estaba pidiendo una oportunidad y aquí me la dieron, fui titular casi todo el año y es una alegría inmesa terminar la temporada así".

"Cádiz es famoso en Centroamérica porque aquí estuvo el Mágico González, todos te hablan de él y aquí lo aman. No se habla del Cádiz, sino del Mágico. Los centroamericanos somos bien queridos aquí. Cuando mencionan a Honduras me llena de orgullo, ojalá que puedan venir más jugadores hondureños y salvadoreños", expresó sobre el fanatismo por el mejor jugador de la historia de El Salvador.

Por último manifestó lo que siente por sus detractores: "A mí no me gusta hablar de la gente que me critica, yo trato de quererlos a todos. Los que me critican son mi combustible, pero no les paro mucha bola. Ellos deben tener sus preferencias y se los entiendo, pero hay gente sin educación que no entiende de fútbol y habla sólo para opinar".