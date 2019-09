Chivas sancionará a Alexis Vega por video filtrado

La directiva del Rebaño confirmó que impondrán una multa al delantero capitalino.

Luego de que se difundiera un video en el que se observara a Alexis Vega consumiendo bebidas alcohólicas, el director deportivo de Juan Mariano Varela confirmo que será sancionado por faltar al reglamento interno.

“Yo hablé con él y va a haber una sanción interna (económica). Por supuesto hablé con él (Alexis), a veces suena como que no aplicamos el reglamento y créeme que lo aplicamos. Lo aplicamos con él, en su momento con Madrigal por el tema de porcentajes y peso. Créeme que el reglamento lo aplicamos”, explicó el dirigente.

Aunque el incidente se presentó durante un festejo de cumpleaños previo al Clásico Nacional, fue hasta hace unos días cuando circuló en redes sociales, mismo que no dejará pasar la directiva rojiblanca.

“Quiero darle vuelta a la página a ese tema. Él sabe que hay momentos, es un buen chico, la verdad es que es un buen chico, pero sabe que hay momentos en que uno puede festejar un cumpleaños de un familiar, está consciente, te lo digo, pero sabe que hay un reglamento y hay que aplicarlo”, señaló.

Varela también confirmó que habrá sanción para Alan Cervantes por la expulsión en el encuentro ante América, esto por insultos a Fernando Guerrero, árbitro central.

“Me tiene muy molesto porque a final de cuentas quedarte con nueve hombres e insultar al árbitro no es lo correcto. Entonces, hay un reglamento interno y no puede pasar eso. Al final me acerqué con Fernando por el tema del penal y lo que me comenta que no fue la mano sino anteriormente una falta de Miguel Ponce fue lo que sancionó. Aun así, nuestros jugadores en este caso Alan Cervantes no pueden insultar y dejarnos con nueve hombres”, puntualizó.