Chivas busca el regreso de Rodolfo Pizarro para el Clausura 2022

Rodolfo Pizarro podría volver a Chivas. La directiva del Guadalajara trabaja a marchas forzadas en busca de la contratación de Pizarro, lo que significaría el bombazo en el mercado de transferencias invernal previo al torneo Clausura 2022.

Tanto Amaury Vergara como Ricardo Peláez quieren armar un plantel competitivo para el equipo de Marcelo Michel Leaño tras el fracaso en el Apertura 2021 al caer a manos del Puebla en el repechaje y buscan hacerse de los servicios de Pizarro.

El artículo sigue a continuación

En el entorno del Inter Miami de la MLS han confesado a GOAL que por el momento no hay un acercamiento formal para negociar por Pizarro, quien no ve con malos ojos volver a la Perla Tapatía, pero no cierran las puertas a su salida en busca de liberar una plaza de jugador franquicia para la próxima temporada.

La cúpula rojiblanca ha comenzado a aligerar su nómina toda vez que el fichaje de Pizarro les significará una fuerte inversión pues deberán cubrir su sueldo de 3 millones de dólares anuales. Además de liberarse del sueldo de Oribe Peralta, al no renovar su contrato, darán salida a Uriel Antuna y Alejandro Mayorga al Cruz Azul.

Los próximos días serán clave para concretar la negociación puesto que deberán avanzar en las conversaciones con la directiva del Inter Miami, buscando hacerse de nueva cuenta de una de las piezas importantes para la consolidación en su momento de los entonces dirigidos por Matías Almeyda, quienes consiguieron el título de Liga en el Clausura 2017 además de coronarse en Copa MX, Liga de Campeones de la Concacaf y Supercopa MX.