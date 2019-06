Chivas presta a Jesús Godínez al León

Jesús Godínez, delantero que había sido puesto transferible por , fue cedido por un año con opción de compra al León.

Godínez, que no tuvo continuidad en el pasado Clausura 2019, no entró en los planes de Tomás Boy y la directiva del León levantó la mano para darle actividad en el equipo de Ignacio Ambriz, subcampeón luego de perder la final con Tigres, versión dada a conocer por Grupo Reforma que pudo ser confirmada por Goal.

Los Esmeraldas tienen entre sus filas a José Juan Macías, también canterano del Guadalajara que destacó el pasado semestre encontró su mejor versión y lo ubicó en lo más alto de los goleadores mexicanos, aún con un torneo por cumplir de su préstamo.

"No olvidemos lo mucho que fue DEMERITADO @11carlosV desde antes" ☝



En entrevista con @YoSoyChavaPerez, @Csalcedojr pide NO criticar y respetar 🤚 la decisión de Carlitos de NO querer jugar con 🇲🇽 pic.twitter.com/43DwdUfgTs