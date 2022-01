Chivas y un anti-proyecto deportivo que aleja a los posibles fichajes

Chivas no ha sido, en el pasado reciente, un lugar atractivo para los mejores futbolistas mexicanos. Aquellos que se encuentran en la mejor etapa de su carrera optan por otros destinos para continuar con su carrera a pesar de que los Rojiblancos, históricamente, habían contado con los jugadores más destacados del momento. Hoy en día, sus problemas económicos han alejado a los posibles fichajes, pero de igual manera no existe un proyecto deportivo atractivo para enfundarse en sus colores.

Al utilizar exclusivamente mexicanos por tradición, el Rebaño Sagrado cuenta con un filtro que ellos mismos se pusieron para adquirir jugadores. De esto se aprovechan ciertos clubes que, al ser contactados por el club por alguno de sus futbolistas, tienden a colocar un precio más elevado en sus cartas ante la necesidad de Guadalajara.

Aunado a esto, los de Verde Valle no cuentan con la mejor cartera para invertir en jugadores. Poco a poco, los Rojiblancos se dieron cuenta que no era rentable pagar por un jugador una cifra inconmesurable y fue entonces cuando los "fichajes bomba" desaparecieron por completo. En 2012, Marcelo Michel Leaño, entonces Coordinador Deportivo del club y hoy director técnico del mismo, llamó a la prensa para revelarles que los refuerzos para dicha temporada serían los aficionados. A partir de entonces, los seguidores dejaron de esperar que la directiva los sorprendiera con futbolistas top.

Por si fuera poco, ya no existe un proyecto deportivo atractivo para los jugadores. Rodolfo Pizarro regresó a Monterrey para este Clausura 2022 y optó por reducir su sueldo casi el 70% para unirse a Rayados. En este caso, el dinero no era problema, pero el Rebaño, en el pasado reciente, no es un equipo que compita semestre tras semestre y, por ende, no resulta un destino agradable para que los futbolistas puedan desempeñarse de la mejor manera posible.

En este mercado invernal, los Rojiblancos presentaron a Roberto Alvarado como su fichaje estrella. El Piojo fue parte de un intercambio en el cual Guadalajara mandó a Uriel Antuna y Alejandro Mayorga a Cruz Azul a cambio del atacante Celeste. Sin embargo, entre la afición Rojiblanca existe el mismo sentimiento de los últimos años: ¿de qué sirven estos movimientos si estructuralmente no existe un desarrollo deportivo óptimo para competir?

La cantera se ha olvidado y las decisiones de la directiva dejan más dudas que respuestas. El caso de José Juan Macías es probablemente el mejor para representar lo anterior. Aunque Chivas necesitaba un delantero, cedieron a JJ a León, donde vivió sus mejores momentos en el futbol mexicano. Al darse cuenta de ello, no hicieron válida la opción de compra por parte de los Panzas Verdes y su jugador regresó, aunque ya con la mente en Europa. Por dicha situación, el ariete no tuvo la mejor temporada a su retorno a Jalisco y rápidamente salió al Getafe de España, donde parece que su boleto para volver a México está más cercano que su estadía en el Viejo Continente.

Desafortunadamente, Chivas ya no es el lugar que los futbolistas anteriormente veían como el mejor para dar el salto a Europa. Equipos como América, Monterrey o Tigres han solidificado su ideología para estar siempre en la competencia por títulos y, por ende, que los jugadores busquen un lugar en sus planteles para colocarse en las mejores vitrinas del balompié mexicano para el resto del mundo. El Rebaño cuenta, posiblemente, con el mejor proyecto anti-deportivo para mantenerse al márgen de la competitividad en la Liga MX y cada vez son menos los que quieren ser parte de ello.