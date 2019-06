Chile vs. Uruguay, por la Copa América 2019: día, hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El equipo de Reinaldo Rueda, ya instalado en cuartos, se mide en un mano a mano muy esperado contra los del Maestro Tabárez. El lunes, a las 19.

Tras golear a Japón y superar a Ecuador para asegurar el paso a la ronda de ocho mejores de la , con madurez desde la banca técnica para cerrar el resultado, realizó una última práctica en Salvador de Bahía y abandonó la ciudad para, instantes más tarde, aterrizar en Río de Janeiro, donde se enfrentará a por el cierre de la Zona C.

Luego de dos fechas, Chile lidera el grupo con 6, Uruguay lo sigue con 4, tiene 1 y no sumó.

¡Un recibimiento fantástico!

#LaRoja ya llegó a Río de Janeiro y nuestros hinchas mostraron todo su cariño en la llegada al hotel#CopaAmerica #VamosChile pic.twitter.com/uydR1lZPya — Selección Chilena (@LaRoja) June 22, 2019

La Celeste llega al desafío contra el bicampeón sudamericano un tanto diezmada, pues no podrá contar con los lesionados Matías Vecino y Diego Laxalt . En su reemplazo, aparecerán en el once titular, respectivamente, Lucas Torreira -titular vs. Japón- y Giovanni González.

En tanto, en el cuerpo médico de La Roja aguardan por la situación médica de Alexis Sánchez, goleador en los dos primeros duelos pero con su tobillo inflamado .

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUEGA?

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUEGA?

El duelo se llevará a cabo el próximo 24 de junio, a las 18:00 horas de (20:00 en , 19:00 en Chile y 18:00 en y ) y se podrá ver en Argentina en DirecTV, en Chile en Canal 13, TVN, DirecTV y CDF, en Colombia en Gol Caracol y Canal RCN, en México en Canal 9, Azteca 7 y TDN, en en DAZN.

El cotejo entre ambas escuadras se jugará en el Maracaná de Río de Janeiro.

El artículo sigue a continuación

FORMACIÓN

Aunque no está definida, ningún suplente -por ahora- luce con opciones de amagar la oncena ideal que tenía en la cabeza Rueda y que pudo plasmar en Sao Paulo y Salvador. Esta es con Arias en el arco, Isla, Medel, Maripán y Beausejour en la última línea, Pulgar como destructor, Vidal y Aránguiz para la refriega mixta más Fuenzalida, Vargas y Alexis, el goleador histórico , en el ataque.

Tabárez, que necesita certificar la clasificación de los suyos, iría con Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, González; Nández, Bentancur, Torreira, Lodeiro; Suárez y Cavani.