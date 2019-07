Chile, un 'plantel' sin banca

El peso de la campaña corresponde al equipo "ideal". Para qué citar 23 si se confía solo en 11.

Arias, Isla, Medel, Maripán, Beausejour, Aránguiz, Pulgar, Vidal, Fuenzalida, Vargas y Alexis. Once. Sin demasiados errores, ni ripios evidentes, pero sin alternativas. De cara a las Eliminatorias a 2022, la de 2020 y los siguientes desafíos de La Roja bicampeona que hasta el último suspiro bregó por la chance de buscar el tri, se necesitan suplentes para . O futbolistas que, al estar a la altura, amaguen la opción de los titulares.

Es que por algo las nóminas son de 23 para la Copa América. Y sin límite para el resto de las convocatorias. Porque en los trabajos de la semana corresponde probar las variantes que Reinaldo Rueda no tuvo en . Ni confió: salvo en el cruce de fase de grupos contra , cuando emergieron figuras sorpresivas (y el resultado terminó en derrota), en los otros cuatro partidos la mecánica de armado del equipo siguió una lógica más o menos similar... que lo removía a Vargas, o a Funzalida (siempre) o a Vidal.

Entre las opciones más reales de cara al futuro aparecen los nombres de Paulo Díaz, Igor Lichnovsky y Óscar Opazo. El primero y el último para renovar las bandas, que por más de una década han sostenido a Mauricio Isla y Jean Beausejour, y el central porque el siempre clave Gary no es para siempre y Jara, 33, dejó de contar en la ronda final y llegaría a la próxima Copa del Mundo con 37 años.

La generación dorada no se ha vencido. Lleva 12 años dándole alegrías a Chile y para mantenerse competitiva necesita amalgamar grandes con chicos (en edad) y más grandes que chicos en rendimiento.

Lo ha nombrado en más de una ocasión Reinaldo Rueda. Sigue atento los movimientos de los Sub 23. Iván Morales, Tomás Alarcón, Nico Guerra, Gabriel Suazo, Ángelo Araos, Pablo Aránguiz. Varios podrían entrar por los palos. Jean Meneses, Víctor Dávila. Los dos están bien en . Pablo Galdames, si agarra continuidad, podría refrescar el medio.

El arco y el mediocentro serán dos puestos que darán de qué hablar: si el camarín soluciona sus problemas personales, Claudio Bravo y Marcelo Díaz vuelven a ser seleccionables.

¿Y la banca actual? Pablo Hernández no dio señales que lo saquen del proceso, pero a Nico Castillo casi no se le consideró, a Diego Valdés no se le requirió por completo, Esteban Pavez va a Medio Oriente, Junior Fernandes no pasó la prueba y tampoco Ángelo Sagal.