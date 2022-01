Chile sin Arturo Vidal vs. Argentina sin Lionel Messi: ¿Qué Selección pierde más?

A horas de recibir a Argentina en el estadio Zorros del Desierto de Calama, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, el técnico Martín Lasarte abordó varios temas, entre ellos, las ausencias de Arturo Vidal y Lionel Messi.

En conferencia de prensa, el técnico uruguayo fue consultado por qué Selección pierde más considerando las bajas de ambos futbolistas, claves en sus representativos.

¿Cuál fue su respuesta? "Esta es una charla de café. Es como a quién quieres más, a tu mamá o tu papá. Para nosotros, Arturo. Para ellos, Messi. Yo qué sé, nosotros no teniendo a Arturo tenemos que ganar igual y si tuvieran a Messi, tenemos que tratar de ganar igual. A cualquier equipo le perjudicaría no tener a Messi y no tener a Arturo, cualquier equipo se vería perjudicado. Cuánto más, cuánto menos, no lo sé, lo veremos en el partido", declaró el estratega de La Roja.

Cabe recordar que el volante de Inter de Milán se encuentra suspendido tras recibir roja directa en el cruce frente a Ecuador en San Carlos de Apoquindo. Lo anterior, luego de un duro planchazo sobre Félix Torres, defensor del Guayas. Debido a esto, no solo se perderá el cruce ante la Albiceleste de Lionel Scaloni, también será baja frente a Bolivia en La Paz.

El astro del Paris Saint-Germain, en tanto, no fue considerado en la nómina del campeón de América pese a encontrarse recuperado del COVID-19 que contrajo hace algunos días. No obstante, la dirigencia optó por darle descanso puesto que su combinado ya se encuentra clasificado a la justa.

La última vez que el representativo nacional se enfrentó a los argentinos sin La Pulga fue el 5 de septiembre de 2019 en Estados Unidos firmando un empate 0-0 en duelo amistoso.

Consignar que Argentina lleva 27 partidos invictos, con 17 victorias y 10 empates, tras dos años y medio sin perder, la racha más larga a nivel de selecciones en la actualidad.

Su última caída ocurrió el 2 de julio de 2019 ante Brasil, en la semifinal de la Copa América que conquistó la Canarinha. La Albiceleste, con un 74 por ciento de rendimiento, alcanza ocho triunfos y 5 igualdades en su camino a la Copa del Mundo, mientras que Chile -que viene de caer ante los de Gustavo Alfaro- tiene 16 puntos y se ubica sexto en la tabla, a sólo un punto de Colombia, escuadra que se está quedando con el último cupo directo.

¿Cómo está el historial de ambos en Clasificatorias?