Chile no gana por un robo del VAR y pierde en la última jugada

Aquino ni miró el penal claro de Coates que era el triunfo y aún lamentándose La Roja Sierralta despejó mal y Maxi Gómez se llevó los puntos.

Tan decepcionado estaba después de que Eber Aquino consultase con el VAR que se dio el lujo de despejar al medio y confiarse del 1-1 que podía ser 2-1. Lo ganó por ese marcador en la siguiente, al tercer minuto de descuento, y La Roja quedó peor estando tan cerca de llevárselo todo.

El paraguayo le había dado un penal a Uruguay tras una mano de Sebastián Vegas. Ese balón tocó en la mano luego de rebotar en la pierna del zaguero de . Nico Díaz y Paulo Díaz fueron los laterales, improvisados, y Sierralta aportó salida fluida excepto en el contragolpe final: Maxi Gómez con tres minutos en cancha lo confundió a Gaby Arias tal y como Luis Suárez en el 1-0. El penal seguía dando vuelta en la cabeza de todos. Aquino no vio la imagen mientras que con la igualdad local demoró seis minutos entre debate y decisión favorable.

Alexis Sánchez -que hizo el empate a pase del Príncipe-, Charles Aránguiz y Arturo Vidal organizaron el juego a su favor y con buena pasada influyeron siempre. La mixtura de Sub 26 y bicampeones no le da puntos a Rueda en el comienzo de la Eliminatoria pero roza los tres de no ser por la cuestionable decisión de Aquino, que no cobró la más evidente de todas las jugadas. El Uruguay del Tata nunca bajó la guardia.