"Chile deberá sudar por pasar a cuartos en Copa América"

Previo al certamen que arranca el 14 de junio en Brasil, distintos portales han dedicado sus páginas a analizar el presente de cada Selección.

A pocos días del comienzo de la de 2019, distintos portales han dedicado sus páginas a analizar el certamen continental en el que comparte del Grupo C con , y . Ahora fue el turno del diario Marca quien hizo una proyección de las diferentes selecciones que compiten, entre ellas a La Roja.

Pese a ser el campeón vigente tras los trofeos conquistados en 2015 y 2016, el portal hispano estuvo lejos de elogiar al equipo que dirige Reinaldo Rueda, sosteniendo que "la campeona de las dos últimas Copas América no está en su mejor momento".

De hecho, en el artículo que lleva por nombre "Chile: un bicampeón en horas bajas" sostienen que el combinado nacional "está lejos de su mejor nivel". Y es que desde la llegada del DT caleño, el representativo ha ganado solo cuatro de los 11 amistosos que ha disputado. Los dos de 2019 se saldaron con derrota (3-1 ante ) y empate (1-1 ante ).

"Encuadrada en el grupo C con Uruguay, Japón y Ecuador, Chile no tendrá un inicio de torneo sencillo. Deberá sudar por pasar a cuartos... y luego ya se verá. "No somos favoritos", dijo Rueda. Tampoco lo eran en 2015 y 2016 y ganaron... aunque llegaban con otras sensaciones muy distintas a las de ahora en Brasil".

Mientras que en sus fortalezas destacan la experiencia del bloque. "Chile sigue manteniendo algunas de las fortalezas que lució en sus anteriores torneos. El central del Maripán se ha unido a una zaga con experiencia en la que están Jara, Mena y Medel. Aránguiz y Vidal aportan dinamismo y solidez en medio y Alexis Sánchez es la referencia en ataque".

Y respecto a sus debilidades, puntualizan que la falta de creatividad es el principal dolor de cabeza del colombiano. "Chile es fuerte atrás, buscando correr y siendo contundente en todas las zonas... pero le falta creatividad. En la sala de máquinas no tiene futbolistas para jugar el balón... y les cuesta ante rivales cerrados. Disfrutan corriendo y sufren controlando mientras Rueda trata de corregir".

Finalmente, se centran en Alexis Sánchez como la figura del plantel pese a "su irregular temporada en el y de su última lesión, Alexis Sánchez sigue siendo la referencia. Junto a Vidal, el 'Niño Maravilla' es la estrella de 'La Roja'. El futbolista con más goles (41) y partidos (124)".