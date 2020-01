Chicharito: “Regreso como leyenda, por más que moleste”

El delantero mexicano se expresó ante las críticas por su fichaje con el LA Galaxy en la MLS.

Luego de diez años ininterrumpidos en el futbol de Europa, Javier Hernández categorizó de manera especial la vuelta al continente americano para jugar por tres años con el LA Galaxy de Guillermo Barros Schelotto.

“Regreso como una leyenda del futbol mexicano, por más que esto moleste. Si la gente me quiere poner en un pedestal o lugar, es responsabilidad de ellos”, expresó durante su presentación en el Dignity Health Sports Park.

Chicharito antepuso la falta de oportunidades como el motivo por el que no tuvo el rendimiento que uno pudiera haber esperado.

“Si pude haber hecho más o no, hubo gente que no me dejó expresar, pero es parte del futbol. Poder aprovechar las oportunidades como se presentan ahora y de verdad poner todo eso que imagino y me imagino las cosas chingonas (sic). Que sean como hasta la fecha y aún mejor”, señaló.