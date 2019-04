Chicharito, posible baja de la Selección mexicana para la Copa Oro

El Tata Martino considera que si el nacimiento del hijo del delantero mexicano coincide con la Copa Oro, prefiere no tomarlo en cuenta.

Gerardo Martino, director técnico de la Selección mexicana, confesó que existe la posibilidad de que Javier Hernández no sea tomado en cuenta para la Copa Oro. Todo esto debido a que la fecha del torneo podría coincidir con el nacimiento del hijo del delantero de .

"Hablamos de la situación. El tema de los tiempos se debe de manejar en función de cuándo se produce el nacimiento, si toca en el momento en que está disputando (la ) es muy difícil hablar por un tiempo", dijo el timonel argentino en declaraciones concedidas a TDN.

"No se me ocurre a mí o no lo contemplo de que un futbolista en el medio se vaya tres días y vuelva. Prefiero que esté en el inicio o no esté, por eso digo que es algo que tenemos que hablar con él", agregó el Tata, quien seguirá de cerca la situación del goleador de la Selección.

En caso de que Chicharito no sea tomado en cuenta, sería la segunda baja del Tri para la Copa Oro. Y es que Diego Lainez, luego de ver acción en la fecha FIFA ante y , no será convocado para el torneo debido a que disputará el Mundial Sub 20 en .