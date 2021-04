Chicharito: "Hubieron otros jugadores de temporada mala y los aguantaron"

El futbolista del LA Galaxy habló sobre cómo no le tuvieron paciencia con el Tricolor a pesar de su amplia trayectoria.

La ausencia de Chicharito en la Selección mexicana ha generado muchas especulaciones en el balompié nacional. Sin embargo, el futbolista del LA Galaxy reveló el porqué ya no viste la camiseta Tricolor y, de paso, criticó a quienes son llamados antes que él a las convocatorias.

En entrevista con TUDN, Javier Hernández, quien ahora milita en el LA Galaxy de la MLS, habló sobre el momento que vive en el cuadro californiano. El atacante confía en que esta temporada sea mejor que la anterior, la cual lo dejó fuera de los llamados en el combinado dirigido por Gerardo Martino.

"A final de cuentas no estoy cerrado, pero también sé que la temporada pasada estuvo de la chingada para mí fue muy mala. Pero también quiero dejar esto, a lo mejor la gente se queda con esto pero también es, como siempre, y parte del show, han habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado, yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron, y no lo digo por el entrenador en sí, lo digo en general", sentenció Hernández Balcazar.

Aunado a ello, el surido de Chivas confirmó que no se ha retirado de la Selección mexicana, como se había rumorado anteriormente. "Yo haré lo que está en mis manos, que es dar una muy buena temporada para que eso pueda ayudar y pueda, a lo mejor, ser contemplado", añadió Chicharito.