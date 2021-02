Chicharito: “No he confiado en las personas correctas"

CH14 se prepara para la próxima campaña, luego de un año en el que sufrió varios incidentes fuera de la cancha.

Después de la peor temporada numérica en su carrera, Chicharito ha hecho más autocrítica que nunca. Ya lo hizo varias veces admitiendo ser el "responsable" en buena parte del mal momento del LA Galaxy, pero esta vez fue más allá e incluso reparó a nivel personal.

“No he trabajado tan duro en toda mi vida. No he confiado en las personas correctas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, sueño, salud, comida y relaciones”, admitió en una entrevista con el LA Times.

Para el mexicano, la pandemia de coronavirus, la muerte del abuelo paterno, las lesiones y la partida de su esposa Sara Kohan a Australia con sus hijos, le afectaron anímica y deportivamente.

"Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso”, reconoció.

😭 Duele mucho verlo y escucharlo así 🔊



Chicharito reconoció entre lágrimas con su familia que NO quería irse de Europa y que sólo buscaba "jugar" en el Sevilla porque se creía aún capaz 😕



🗣 "Se acabó, es el principio del retiro" pic.twitter.com/bvHloKZTiV — Goal México (@goalmex) January 23, 2020

Pese a firmar como Jugador Franquicia y cobrar uno de los sueldos más caros de la MLS, Hernández Balcázar metió únicamente dos tantos en 12 compromisos. Ahora arrancará la temporada 2021 el 17 de abril con los suyos.