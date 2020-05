Chicharito: "Moyes fue un error para el Manchester United"

El delantero mexicano habló sobre su ex entrenador durante su paso por los Red Devils.

El paso de Javier Hernández por el Manchester United estuvo lleno de altibajos. A pesar de ser un ídolo en las primeras temporadas, la llegada de David Moyes al banquillo de los Red Devils provocó una riña directa entre el entrenador y el delantero mexicano.

Sir Alex Ferguson fue el primero que recibió a Chicharito en Europa y lo hizo con los brazos abiertos. El inglés fue pieza clave para el crecimiento de Hernández, pero cuando Manchester decidió al sucesor del legendario entrenador, todo fue en picada para el atacante.

"Nunca hubo nada personal entre Moyes y yo. Pero fue un error que lo trajeran. Fue el primer error, pero todavía les persigue ahora", sentenció Hernández, quien prácticamente fue borrado por el entrenador en su etapa final con los Red Devils.

"Por eso duró los siete meses que duró. Era muy terco. No tenía adaptabilidad. No se trata de ser un entrenador bueno o malo o de sus ideas, no voy a cuestionar eso. El problema es que no entiendo cómo es posible que no seas humilde o lo suficientemente inteligente como para mantener lo que estaba teniendo éxito; que era la forma de Ferguson, el mejor de todos los tiempos”, añadió el ahora delantero del .