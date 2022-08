Chicharito Hernández: “Buscar mexicanos le cuesta a Chivas una fortuna”

El histórico goleador de la Selección mexicana habló sobre el emotivo encuentro que tendrá con LA Galaxy contra Chivas.

Javier Hernández, canterano referente de las Chivas, señaló las complicaciones en el mercado de fichajes para el Guadalajara ahora que se encontrarán en partido de la Leagues Cup 2022 con el LA Galaxy en el SoFi Stadium.

Tras doce años, Chicharito volverá a chocar con los Rojiblancos, tal como en 2010 cuando en la inauguración del Estadio Akron en el que disputó 45 minutos con el Manchester United, club con el que había fichado meses atrás y que significaba su despedida de la institución propiedad de la familia Vergara.

“Es el mejor equipo de Mexico. A la gente no le gusta dar crédito. Tienen una tradición que juegan con puros mexicanos, la obligación de jugar por títulos. Buscar mexicanos cuesta una fortuna”, mencionó Hernández Balcázar.

"Chivas necesita eso, hacer jugadores porque salir al mercado es difícil, necesita producir el 80 por ciento y el 20 por ciento ir por ellos. A Chivas siempre le cuesta un poco más porque saben los clubes de la urgencia de ese club", explicó.

Para este torneo de Apertura, Chivas únicamente fichó a Alan Mozo, Roberto González y Santiago Ormeño, lejos del caso en 2020 donde invirtieron una fuerte suma de dinero, aunque cinco de los siete fichajes no rindieron.

Javier puntualizó sobre el cambio generacional en el que los futbolistas no tienen el deseo de volver al Rebaño a comparación de otros años donde ahora optan por jugar con equipos de Monterrey.

“Para mí es difícil responder esa pregunta porque para mí Chivas lo fue todo y siempre fue mi sueño emular una carrera como la de mi ídolo, Omar Bravo. Seguí mucho su carrera y quise emularlo, seguir sus pasos, qué hizo, qué no y cómo mejorarlo. Para mi Chivas fue todo, ahorita no sé cuáles sean las prioridades de los jugadores allá”, dijo.

“Pero siento que si eres mexicano y puedes jugar en Chivas siempre será un plus para tu carrera. Eso es lo que pensé, lo que sentí y lo que pude vivir. Fui campeón con Chivas, fui campeón goleador y me pude ir a Europa. Para mí Chivas lo fue todo, fue un sueño y fue una dicha ser campeón donde mi abuelo fue campeón (...) Para mí Chivas siempre ha sido un equipo y seguirá siendo muy especial, así que no puedo hablar por los demás jugadores”, agregó.