Chicharito: "Hasta en el éxito de Raúl Jiménez ponen mis mierdas con él"

El delantero de West Ham está cansado que lo comparen con el goleador de los Wolves.

La temporada de Raúl Jiménez es realmente extraordinaria. El delantero hizo historia con los Wolves y es uno de los mejores fichajes de la Premier League. Y toda esta situación lo llevó a igualar una marca de Javier Hernández, quien convirtió 13 goles en su primera campaña en el futbol inglés.

Tras alcanzar la marca de Chicharito, las comparaciones entre ambos fueron inevitables y esto molestó al delantero de . "Compárenlo con Sergio Agüero y empújenlo, o con (Mohamed) Salah o (Sadio) Mané. Es el mejor mexicano en la Premier, hay que empujarlo", dijo a Fox Sports.

Además, el goleador histórico de la Selección mexicana fue autocrítico y reconoció que no está haciendo una buena temporada. "Raúl no está compitiendo conmigo, que no tuve una buena temporada. ¿Qué tan bajo lo estamos poniendo? Compárenlo con los mejores", expresó el delantero del West Ham.

Vale destacar que Jiménez es uno de los delanteros más destacados en lo que va de temporada en , siendo clave en el notable rendimiento que han tenido los . Todo esto llevó al club a hacer el enorme de esfuerzo de pagar los 40 millones de su cláusula de rescisión para quedárselo.