Chicharito no puede entrenar por falta de visa de trabajo

Galaxy tuvo su primer duelo de pretemporada el día de ayer, doblegando 4-1 al . El camino para los dirigidos por Guillermo Barros Shelotto comenzó de la mejor manera, aunque tuvo una sensible ausencia.

Chicharito Hernández no formó parte del amistoso, pues el delantero mexicano todavía no tiene su visa de trabajo, asunto que le ha imposibilitado incorporarse de lleno a los entrenamientos y lógicamente, jugar los partidos amistosos.

El fichaje de Javier tiene poco más de 15 días de concretado, pero aún no logra recibir el documento que lo permitirá ejercer su trabajo completamente, manteniéndose por ahora con la visa de turista hasta recibir sus papeles definitivos.

Se espera que en los próximos días el trámite de Chicharito quede finiquitado y se incorpore a las prácticas angelinas con normalidad, pensando en su debut en Liga el próximo 29 de febrero ante .

💪 Our first 90 minutes in the books.#LAGalaxy 4️⃣ | 1️⃣ #VWFC pic.twitter.com/m0bb1qJdCU