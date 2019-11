Chicharito, De Jong, Munir y Nolito, una delantera con poco gol en La Liga

Los cuatro delanteros del Sevilla apenas suman cuatro goles, números que tienen seriamente preocupado a Julen Lopetegui.

La temporada del Sevilla no ha sido mala, ni mucho menos. Los dirigidos por Julen Lopetegui marchan en la parte alta de La Liga, mientras que en la tienen asegurado el boleto a los 16avos de final. Sin embargo, los andaluces han quedado a deber en un aspecto de su juego: los goles.

Y es que el , de momento, solo ha podido mandar el balón al fondo de las redes en 15 oportunidades. Con un promedio de 1.25 goles por partido, los de Nervión están muy lejos de las mejores ofensivas del campeonato, pese a que en el mercado de pases hicieron un gran esfuerzo en la delantera.

Ahora mismo, Lopetegui cuenta con cuatro delanteros que, en teoría, son garantía de gol en cualquier equipo: Javier Hernández, Luuk de Jong, Munir y Nolito. Sin embargo, entre estos cuatro atacantes tan solo suman cuatro goles en 12 partidos de La Liga, números que decepcionan a toda la afición.

¡Siempre responden en partidos importantes! 🇲🇽@CH14_ y hoy @Raul_Jimenez9 saben lo que es marcarle a los grandes de . ⚽️😏@ChelseaFC y @LFC son las principales víctimas de los mexicanos en su aventura por la Premier League. 👏🏽🥇 https://t.co/j9fVyTXps9 pic.twitter.com/yE1tFMd2oL — Goal (@goalmex) November 5, 2019

Si bien esta situación se debe, en buena medida, a la propuesta de juego de Lopetegui y al rol que tienen los delanteros en su sistema, no deja de llamar la atención que un mediocampista como Lucas Ocampos, tenga la misma cantidad de goles que reúnen todos los delanteros del cuadro andaluz.

Todo esto se produce en un momento en el que Ben Yedder, Quincy Promes y Luis Muriel, todos ex sevillistas, viven un gran momento: el francés lleva nueve tantos con el Mónaco, mientras que el holandés y el colombiano tienen ocho en y Atlanta, respectivamente. Goles que hoy hacen falta en Sevilla.

En Goal te mostramos los números de cada uno de los delanteros del Sevilla:

JAVIER HERNÁNDEZ

Tan solo tiene un gol en lo que va de La Liga. Sin embargo, Chicharito ha sabido aprovechar muy bien las oportunidades que le ha dado Lopetegui y es el delantero más efectivo de cara al arco que tiene el Sevilla en estos momentos. Este aspecto le ha permitido ganarse la titularidad en los últimos partidos.

LUUK DE JONG

Tiene los mismos números que Chicharito: un gol en el campeonato. Pero la temporada del holandés ha sido algo decepcionante, pues su falta de acierto le ha costado muy caro a Lopetegui. Es uno de los que más minutos lleva en la temporada, por lo que se esperaba que a estas alturas tuviera mejores registros goleadores.

MUNIR

Casi no ha tenido oportunidades en La Liga, donde apenas suma 234 minutos en cancha. Esa es la principal razón por la que no se ha estrenado en el campeonato, pues en Europa League ha demostrado que tiene un buen olfato goleador al marcar cinco tantos en el torneo internacional. Ojo con Munir.

NOLITO

No siempre se desempeña como centro atacante, pues Lopetegui apuesta por jugar con un punta y dejar a Nolito más cerca de la banda. No obstante, el ex es una apuesta segura cuando el Sevilla necesita un gol. Ya lleva dos en el campeonato, más que cualquier otro delantero del equipo.