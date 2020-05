Charles Aránguiz reveló inédita charla con Bielsa previo a Sudáfrica 2010

El volante del Leverkusen recordó el diálogo que sostuvo con el rosarino en Juan Pinto Durán, cuando el "Loco" le explicó el motivo de su marginación.

Hace unos días Charles Aránguiz hizo noticia tras extender su vínculo con hasta 2023. Esta vez, volvió a acaparar la atención luego de revelar una inédita conversación que sostuvo con Marcelo Bielsa previo a 2010.

El ‘Príncipe’ era una pieza considerada por el entrenador rosarino para la Copa del Mundo; sin embargo, quedó marginado de la nómina final de La Roja. Esto, luego que el nacido en Puente Alto completara la preparación en Juan Pinto Durán como parte de los 30 preseleccionados.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ex Universidad de recordó el motivo que lo dejó fuera de la cita planetaria. "Recuerdo que me tenía considerado. Lo que pasó fue que yo estaba lesionado, y si él me esperaba hasta que empezara el Mundial, yo llegaba. Me llamó un día a su oficina y me comentó que el doctor le había dicho que yo podía entrenar, le dije que sí, pero él me necesitaba ya", rememoró Aránguiz.

Más equipos

Ahí, el bicampeón de América apuntó a la explicación que le dio el 'Loco'. "Como usted no está para entrenar, lamentablemente quedará fuera del grupo y tendré que darle su lugar a otro compañero. Así me dijo el Loco, así que soné".

ARÁNGUIZ ALISTA SU VUELTA A LA COMPETENCIA

Por otra parte, se sinceró sobre su estadía en , y habló sobre los rumores que lo ubicaban en clubes como el o Bayern Munich. "Me quedo tres años acá, pero puedo revisar al año si quiero partir. ¿Dónde me iré después? Capaz que me quede toda la vida acá. No lo sé. Si vuelvo alguna vez a Chile, que sea para aportar y no para dar pena", lanzó.

El artículo sigue a continuación

Y respecto al supuesto interés de otros equipos, el mediocampista contó: "Nadie conversó conmigo y todo lo que se rumoreó fue falso. Si un equipo grande hubiera tenido el deseo de contar conmigo, viene, no tramita tanto y te contrata, sobre todo porque quedaba libre en junio". Y añadió: "El hecho de no querer moverme del Bayer ni de este país, no me hace mejor o peor persona. Como familia estamos tranquilos y decidimos esto con mucha convicción".

Finalmente, mostró su preocupación por la situación que está viviendo Chile con el COVID-19. "Está más que claro que los sistemas de salud son muy malos en nuestro país. Esperamos que el gobierno los mejore. Fue una de las tantas cosas que provocaron el estallido social”, reflexionó el formado en . También relató el cómo se ha manejado la situación en Alemania. “Fueron semanas muy críticas, pero Alemania estaba preparada. La gente entendió lo que estaba pasando cuando se decretó cuarentena. Tú ves cómo piensan las personas; no se veía nadie en la calle. Todos tomaron precauciones y ahora está bastante controlado”.

“Acá también murió mucha gente, pero los alemanes fueron más responsables y han ido controlando el virus. Todos entendieron y acataron las órdenes de las autoridades”, cerró.