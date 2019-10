Charles Aránguiz, el "maestro del pase" en Champions League

Charles Aránguiz se ha erigido como uno de los mejores jugadores chilenos de la actual temporada europea. El volante ha brillado con el en la , y también en la , pese a que la escuadra de Peter Bosz suma dos caídas en el certamen y es colista del Grupo D que integran , Lokomotiv y Atlético Madrid.

Tal ha sido el nivel del nacido en Puente Alto que fue destacado por la UEFA como uno de los futbolistas con mayor precisión en los pases. En una lista que lidera Arthur Melo ( ) con el 92% de pases efectivos, el Príncipe aparece en el cuarto lugar con una marca de 88% de precisión de entregas (completando 174 de 197 pases).

El segundo lugar le pertenece al español Rodri, del , con un 91%, mientras que en el tercer casillero asoma el alemán Toni Kroos, del , con 89%. El podio lo cierra Ilkay Gündogan, también de los registros de los Citizens, con 87%.

Cabe recordar que el futbolista nacional se encuentra lesionado, por lo que no pudo asistir a la doble fecha FIFA de la Selección chilena, en la que medirá fuerzas con y Guinea. Se espera, eso sí, su retorno a las canchas de cara al cruce ante la escuadra de Diego Simeone, pactado para el próximo 22 de octubre en .

