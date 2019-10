Chaquito confirma que Betis busca refuerzos mexicanos

El equipo de Andrés Guardado y Diego Lainez se encuentra activo visoreando futbolistas mexicanos.

Durante los últimos días, mucho se ha especulado el interés del en jugadores mexicanos, mencionándose que están siendo observados jóvenes prospectos como Sebastián Córdova, José Juan Macías, Santiago Giménez y Santiago Román.

El que se encargó de romper el silencio fue Chaquito, asegurando para ESPN que interesó al cuadro Bético, pero quiere mantenerse en la Noria. "Sí, he tenido muchas otras propuestas de otros equipos, pero la decisión de mi papá y mía es que preferimos a , porque nos identifica”.

Igualmente, afirmó que no es el único jugador al que están observando, pues hay otros compatriotas que también tienen en agenda. "Hablaron con mi papá, pero no es que sólo me hayan venido a ver a mí. (Lainez y Guardado) abren la puerta a muchos futbolistas que estamos aquí. Yo creo que se dieron cuenta del talento que hay", expresó el hijo del exmediocampista.

El Betis ha creado un fuerte vínculo con el balompié azteca, pues en enero se hizo con los servicios de Diego Lainez, y el pasado verano jugó amistosos en territorio azteca ante y .