Piqué, tras el triunfo en Old Trafford: "Después de ver lo del PSG, no hay que confiarse"

El jugador del Barcelona dijo que el equipo atraviesa el mejor momento defensivo de la temporada, pero recordó la eliminación del United en octavos.

La ida de los cuartos de final de la Champions League fue para el Barcelona, que ganó al sin encajar. Por la mínima diferencia, pero dio un paso hacia las semifinales del certamen. Una diferencia que no es definitiva ni mucho menos, tal y como reconoció Gerard Piqué en declaraciones realizadas para Movistar nada más acabar el partido. El central azulgrana dijo que los culés están en el mejor momento defensivo de la campaña, pero recordó la eliminación del a manos del United en octavos de final. Los galos habían vencido 0-2 en Old Trafford, pero el 1-3 del Parque de los Príncipes les dejó fuera de carrera prematuramente.

"En alguna fase de la primera parte nos apretaron mucho, pero aprovechamos la ocasión que tuvimos. Los detalles han marcado el partido", analizó el defensa del Barça. Para Piqué, "defensivamente estamos en el mejor momento de la temporada y tengo los galones suficientes para ayudar a mis compañeros". Al mismo tiempo, dijo que "meter un gol rápido fuera de casa en Champions te da tranquilidad". "El hecho de no encajar nos ha ayudado mucho", señaló.

"Después de ver lo del PSG no hay que confiarse. Tenía un resultado mejor, era muy favorito y mira lo que pasó", avisó el ex internacional por , que volvió a un escenario especial para él como lo es Old Trafford, la que fuera su casa hace varios años.

"Venir aquí es complicadísimo. La afición aprieta muchísimo y es muy difícil ganar aquí", finalizó.