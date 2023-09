¡Disfruten del último 'Grupo de la Muerte' de la Champions League! El 'Modelo Suizo' del próximo año acabará con la emoción inicial de la competencia

La UEFA ha decidido sustituir la fase de grupos por una gran liga a partir de 2024, lo que significa más partidos pero mucho menos drama.

Silvio Berlusconi siempre consideró que el principal problema de la antigua Copa de Europa era que "prevalece lo imponderable". Para él, había demasiadas variables; demasiadas posibilidades de que malos descansos o decisiones incorrectas pusieran fin a una campaña continental. .

Durante más de 30 años, la Copa de Europa fue una eliminatoria directa entre campeones nacionales, lo que significaba que un empate desafortunado podía hacer caer a un contendiente de peso pesado en la primera ronda, como sucedió en 1987, cuando el Real Madrid superó al Napoli por 3-1 en el global. .

Berlusconi estuvo presente en el partido de ida en el Santiago Bernabéu y estaba disgustado por la inevitabilidad de que los campeones de España o Italia fueran eliminados en la fase más temprana posible de la competición. Al año siguiente, después de que el Milán de Berlusconi conquistara el título de la Serie A del Nápoles, dijo al Corriere della Sera: "Debemos transformar la Copa de Europa en una liga continental, una fórmula que proporcione a los clubes certezas económicas. Imagínense que con un par de jugadores más podríamos jugar el doble de partidos. Iríamos a jugar a Madrid, Barcelona, Lisboa, no a alguna remota ciudad de provincia.

'Necesitamos una liga europea'

Esta forma de pensar no era nada nuevo, ni siquiera en Milán. En 1964, el entonces director técnico del club, Gipo Viani, dijo al fanzine Forza Milan: "Necesitamos una liga europea. La versión ideal del fútbol del futuro es poder ofrecer un súper espectáculo".

"¿No entiendes por qué la gente abandona los estadios? Hay que presentar al público, (los partidos contra) el Real Madrid, el Benfica, etc. y luego verás que los estadios se llenarán de nuevo, incluso sin reducir el precio de las entradas. Intentar crear un campeonato con todos los mejores equipos europeos, lo que se podría hacer uniendo la liga italiana y la liga europea, intensificando el calendario de los equipos".

"Así, cada club tendría un número adecuado de jugadores, lo que serviría para valorizar a muchos jugadores jóvenes que hoy, por desgracia, no pueden ser lanzados cómodamente a la selección absoluta y, en cambio, se pierden, a veces durante meses, entre las reservas".

Berlusconi, por supuesto, estaba más preocupado por los beneficios monetarios para los clubes involucrados que por el bienestar de los jugadores, y discutió la idea de crear una Superliga europea (ESL) con el presidente del Madrid, Ramón Mendoza.

Como dijo el exdirector del Milan, Umberto Gandini, durante una conversación con CalcioMercato en Twitch, "el nacimiento de la Champions League en 1993 fue una consecuencia" de esas conversaciones, ya que la UEFA buscaba eliminar la amenaza de una ruptura liderada por Berlusconi añadiendo una fase de grupos a la antigua Copa de Europa.

'El menor de dos males'

Sin embargo, la amenaza de la Superliga Europea nunca desapareció. En cambio, se convirtió en una especie de "hombre del saco", convocado periódicamente por la elite europea para asustar a los órganos rectores del juego y obligarlos a darles más poder... y más dinero.

La pesadilla de la UEFA finalmente se hizo realidad en 2021, cuando se formó apresuradamente una Superliga Europea, pero el sueño de Berlusconi y Mendoza, que hacía tiempo que había sido abrazado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y su homólogo de la Juventus, Andrea Agnelli, murió súbitamente, con una reacción violenta de los fanáticos en Inglaterra, lo que provocó un colapso del apoyo entre los clubes de la Premier League que resultó fatal para las esperanzas de éxito de la competición separatista.

No obstante, la UEFA buscó apaciguar a los clubes más grandes de Europa, aún afectados por la crisis económica causada por la pandemia, dándoles una Champions League ampliada. Así, el año que viene anunciaremos la llegada del 'modelo suizo', en el que 36 equipos (frente a 32) competirán en una fase de liga gigante. Cada club jugará contra ocho oponentes diferentes, cuatro de los partidos en casa y cuatro fuera. Los ocho mejores equipos avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos clasificados del noveno al 24 se enfrentarán a un play-off para llegar a los octavos de final, lo que esencialmente proporcionará a los equipos más fuertes una red de seguridad si cometen un error en dos o tres juegos.

Podría haber sido peor, por supuesto. El plan original era tener 10 rondas en la fase de liga e incluir dos equipos basados en actuaciones pasadas en la Champions League. Afortunadamente, ambas ideas fueron abandonadas después de una gran reacción, pero, al final del día, la UEFA aún logró incluir cuatro nuevas jornadas de partidos en un calendario ya congestionado, por lo que no es de extrañar que Ilkay Gundogan argumentara que en comparación con la Superliga, la renovada Champions era simplemente "el menor de dos males", y se sintió obligado a preguntar: "¿Nadie piensa en nosotros, los jugadores?"

Círculo vicioso de éxito sostenido

Además, si bien el 'modelo suizo' es obviamente un avance enormemente positivo para los participantes habituales de la Champions League, es muy negativo para aquellos que no lo hacen.

El dinero de los acuerdos de transmisión es obviamente una fuente de ingresos enormemente importante para los clubes. Por ejemplo, ahora se acusa a la Premier League, con sus colosales acuerdos de derechos televisivos en el extranjero, de acabar con el fútbol europeo debido a su asombroso dominio del mercado de transferencias.

Sin embargo, la mayor fuerza distorsionante en el fútbol europeo durante la última década es la distribución del dinero derivado de participar en competiciones de clubes de la UEFA (UCC), que es precisamente la razón por la que vemos a los mismos equipos ganar ciertos títulos nacionales temporada tras temporada, y a los mismos equipos compitiendo en la Champions League año tras año.

La calificación europea, entonces, se perpetúa a sí misma, en el sentido de que genera un mayor nivel de ingresos entre los participantes que crea un círculo vicioso de éxito sostenido que es casi imposible de romper. En consecuencia, las ligas europeas lucharon duramente por un aumento de los pagos de solidaridad a los clubes no participantes durante el próximo ciclo de la UCC (2024-27) y, por lo tanto, acogieron con agrado la decisión de la UEFA de aumentar los 4.400 millones de euros anuales proyectados (3.800 millones de libras esterlinas/4.700 millones de dólares). participación del cuatro al siete por ciento.

"En cifras absolutas, esto se traducirá en la distribución de 308 millones de euros a los clubes no participantes (frente a los 175 millones de euros actuales) a partir de la temporada 2024-25", se lee en un comunicado de las Ligas Europeas. "Este es un resultado importante para todo el ecosistema del fútbol de clubes profesionales europeo y las ligas están orgullosas de apoyar a la UEFA en tal logro".

Algunos clubes más igualados que otros

Sin embargo, debido a los premios cada vez mayores que se ofrecen en la Champions League, los ricos seguirán volviéndose más ricos, y la brecha entre los que tienen y los que no tienen seguirá creciendo.

Eso le sienta muy bien a la élite, por supuesto. La pandemia les infundió temor a Dios, ya que expuso brutalmente la fragilidad financiera de una industria que hace tiempo que perdió el rumbo. Sus modelos de negocio ridículamente frágiles casi colapsaron debido a la pérdida de ingresos durante los confinamientos.

En consecuencia, aunque Agnelli, Pérez y otros intentaron argumentar que la Superliga era esencial para la supervivencia de todos los clubes europeos, obviamente sólo estaban interesados en proteger sus propios intereses económicos. Agnelli, no lo olvidemos, estaba horrorizado por el hecho de que la Atalanta -el tipo de club de una ciudad de provincias del que Berlusconi se burlaba arrogantemente- "ocupara" el lugar de la Roma en la Champions sólo porque habían demostrado ser el mejor equipo en el terreno de juego.

La Roma, argumentó Agnelli, no debería haber sido "castigada" con la exclusión de Europa sólo porque tuvo un rendimiento inferior durante una sola temporada, lo que obviamente contrasta con el objetivo de jugar partidos. Es la antítesis misma no sólo del fútbol sino del deporte en general, ya que hace que los resultados sean irrelevantes y el mérito deportivo pierda su significado.

Entonces, cuando Pérez argumentó que "los mejores siempre deberían jugar contra los mejores", en realidad estaba hablando de mantener un status quo deportivo a través de la desigualdad económica. A los aristócratas europeos realmente no les gusta que caras nuevas alteren el viejo orden. De hecho, mientras Pérez y los de su especie proclaman que todos los clubes son iguales, al igual que los cerdos en una granja, creen que algunos son más iguales que otros.

'Fútbol más aburrido y sin riegos'

Sin embargo, hubo un defecto fundamental en la Superliga, y también está presente en la renovada Champions League: la ausencia de peligro. Los fanáticos, los espectadores, los consumidores (o como quieran llamarlos los principales corredores de bolsa del juego) no sólo quieren ver a los mejores contra los mejores, sino que también quieren drama. Quieren giros y vueltas, sorpresas y sobresaltos. Ciertamente no quieren que el resultado sea una conclusión inevitable o, peor aún, que carezca de consecuencias.

Como ha señalado repetidamente Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe (FSE), aumentar la cantidad de partidos europeos no sólo "aumentará la brecha entre las ligas y dentro de ellas" y "fortalecerá el dominio de los clubes ricos", sino que también también resultará en "un fútbol más aburrido y sin riesgos".

"Los aficionados también querían una reforma, pero lo siento, no se puede culpar a los aficionados de este tipo de Champions renovada", dijo Evain a GOAL. "No encontrarás aficionados que quieran más partidos europeos. Puede haber una demanda por parte de las emisoras o mercados fuera de Europa de más partidos, pero no hay demanda por parte de los aficionados que asisten a los partidos semanalmente.

"No quieren más juegos porque no pueden permitirse más juegos. Hay un límite en lo que un aficionado puede invertir en fútbol. Entonces, si agregas más juegos y suscripciones de TV más altas, que, seamos realistas, es el idea detrás de todo esto, bueno, entonces los fanáticos eventualmente dirán que ya es suficiente".

"Todos podemos ver que el fútbol está luchando por gestionar sus finanzas. Los mejores clubes no son las empresas súper ricas que nos dijeron que eran. Nos estamos dando cuenta de que se trata de empresas mal administradas con muy pocas reservas de efectivo. Entonces, lo que estamos presenciando ahora, con la ampliación de la Champions, es que el fútbol intenta afrontar esta crisis internamente".

"Lo que nosotros, como aficionados, esperábamos era que este período difícil sirviera para una reflexión profunda sobre el fútbol, cómo se gestiona y su relación con las comunidades locales y la sociedad en general. En cambio, muchos de los principales interesados están gastando mucho dinero y esfuerzo apresurando un formato que no hará nada para solucionar los desequilibrios dentro del juego".

La igualdad no es incompatible con el entretenimiento; al contrario, lo crea.

El dinero debe conquistarlo todo

El formato actual de la Champions League está lejos de ser perfecto. Debido a la enorme disparidad financiera que el torneo ha facilitado durante años, muchos grupos son dolorosamente predecibles y se caracterizan por desajustes y empates muertos.

Sin embargo, la atención debería haber estado en abordar los defectos del torneo (y la distribución de la riqueza), porque incluso a pesar del proceso de clasificación, la actual fase de grupos ha conservado la capacidad de producir sorteos fascinantes.

Este año es un ejemplo emocionante: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan y Newcastle están todos en el mismo grupo. Sólo hay una garantía en 'El grupo de la muerte': que dos equipos no sobrevivirán. Como resultado, debería, o al menos podría, ser fascinante de principio a fin. Porque igualdad es igual a entretenimiento.

Sin embargo, la inminente desaparición de la fase de grupos significa que no volveremos a ver algo igual. Así que disfrútalo mientras puedas, porque los ajustes y las amenazas definitivamente no terminarán aquí. El 'modelo suizo' es sólo el comienzo.

El 'boogie-man' seguramente volverá, porque si el pánico pandémico demostró algo, es que el costo de una eliminación temprana en Europa sigue siendo demasiado alto para los clubes que están tan mal administrados. El objetivo final sigue siendo la eliminación total del riesgo, porque no se puede permitir que prevalezca lo imponderable. Hoy en día, el dinero debe conquistarlo todo.