Chaco y Santiago Giménez, y la herencia de un clásico de familia contra el América

En entrevista con Goal, el exfutbolista de la Máquina reconoció que su hijo comparte su animadversión por las Águilas

Christian Giménez guarda en un cajón dos fotos en blanco y negro: una con el técnico Carlos Bianchi, cuando debutó en el primer equipo de Boca; y la otra con su hijo Santiago, en un amistoso entre Pumas y Cruz Azul, en el que jugaron juntos durante 13 minutos. La historia de ambos se cuenta en ellas de atrás hacia adelante, con el futbol, los recuerdos y un eterno rival que es herencia de familia.

El rasgo común en el museo personal del nacido en Resistencia es el culto a los siete clubes que pasaron por su carrera. Desde Boca, Unión e Independiente; hasta Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul. La historia empieza con Bianchi, en 1998, y termina con Santiago dos décadas después. El viaje en el tiempo incluye trofeos, medallas, un Estadio Azul en miniatura y sus primeros zapatos de futbol, además de varias camisetas de amigos y rivales.

La más reciente se la dio su hijo el año pasado. “Todos los torneos le pido una”, dice, y se ríe, porque hay más de cinco repetidas en el armario. “Pero la más especial es ésa con el 349 (contra Pumas, en 2006). La tengo tatuada”, reconoció en exclusiva con Goal. Dentro de su colección, hay varios recuerdos de jugadores que fueron artistas: Romario, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez y Lionel Messi. También, la diferencia de dos colores que definen un clásico, el que más le gustaba jugar en el futbol de México.

“Para mí, el Clásico Joven es el más importante. Incluso que el Boca-River y el Independiente-Racing. Se vive de otra manera. No importa la instancia ni el marco”. La suya está reflejada en la cantidad de camisetas guardadas que tiene de los dos equipos. “Hay más de 40 de Cruz Azul. Jugué nueve años ahí y aprendí a sentir sus colores. Con el América fue distinto. Sólo tengo cinco o seis”.

Una de esas es de Cuauhtémoc Blanco, su amigo, el hombre al que hoy llama ‘El Gobernador’ y quien fue el responsable de llevarlo a las Águilas en 2005. “Era muy difícil jugar en ese equipo. Habían salido campeones, sumaron 38 puntos y el once titular salía de memoria. ¿Cómo hacía yo para entrar? Tal vez, si me hubiera tocado en otro momento, habría hecho algo importante. Pero no se dio”.

El tiempo, sin embargo, le alcanzó para ganar dos campeonatos con el América (Campeón de Campeones y Copa de Campeones de Concacaf de 2005) y luego dos con Cruz Azul (Copa MX 2013 y Concachampions 2014). “Estos partidos siempre te dejan marcas”, dice, y de pronto algo lo lleva al Clausura 2013. A aquella final de vuelta que ganaron las Águilas en penales, después de ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 88.

“Duele, porque estuvimos a dos minutos de ser campeones contra el rival de toda la vida”. Ahora, como espectador, observa los pasos de su hijo Santiago y encuentra en él una pasión diferente. Tan irracional, tan segura de su fe, que no conoce límites. “Su manera de vivir este clásico es todavía más pasional a la mía. Santi hizo las inferiores del club, sabe lo que se vivió en ese partido (de 2013). Desde casa se lo inculcamos: es el partido del hincha. Nada tiene que ver que su papá haya jugado al futbol. Su sueño es ser campeón”.

Cuatro de los seis goles que registra el '29' en Primera se dieron en el Guardianes 2020, su tercer torneo después del debut. “El goleador del futuro”, decían en la TV. Por esos días, también, varios directivos viajaron desde Europa para seguirlo y conocerlo en persona. Le preguntaron si era posible negociar su salida, pero ‘Chaco’ -en su papel de manager- prefirió que su proceso no cambiara de sede.

“Yo trato de que viva su propia historia. A sus 19 años, hay muchos pajaritos en su cabeza, pero es algo que tiene que resolver. No es fácil estar en un equipo como Cruz Azul, con tan buenos jugadores y seguir inmerso en dos competencias: Liga y Concachampions. Nada tiene que ver que su padre haya jugado al futbol. Santiago tiene un hambre de querer progresar como jugador, por eso no me preocupa Lo que sí me ocupa es seguir apoyándolo”.

Sobre todo, ahora, que Santiago no encuentra el gol. El último lo hizo hace casi siete meses, el 18 de septiembre de 2020, contra el Mazatlán FC. Desde entonces, no hubo más festejos para el goleador del futuro. “Está viviendo un momento de consolidación”, explica el argentino - mexicano, para quien las críticas hoy son normales. “Es el proceso natural de un chico y la va llevando bien. Nadie le ha regalado nada”.

La contracara física del museo de Chaco -adaptado en una de las habitaciones de su casa en la Ciudad de México- se percibe cerca de una de las vitrinas de madera, que tiene por encima una réplica del Azul en miniatura. “Es el lugar donde más partidos jugué en México”, recuerda. Y al que sólo volvió una vez: el 6 de octubre de 2020, convertido en técnico del Cancún FC de la Liga de Expansión MX.

Desde esa posición, Giménez no encuentra diferencias de niveles. Tampoco considera colores ni camisetas. “Me gustan los dos. Sería un mentiroso si digo que no. Son los que mejor están jugando en el torneo de Liga. Sus ideas son diferentes a lo que yo pienso para mis equipos, pero creo que están muy sólidos. Va a ser un partidazo”, afirma, con una Máquina que suma 12 triunfos consecutivos y unas Águilas, sublíderes, con siete victorias seguidas.

Santiago se encamina a jugar su tercer Clásico Joven desde que debutó en Primera, el 28 de agosto de 2019. En los dos anteriores no hizo goles, pero tampoco perdió. Jugó entendiendo que esta clase de partidos tienen signos y cicatrices. Signos, por la pasión de sus colores; y cicatrices, porque el resultado de cada encuentro sugiere el riesgo de dejar secuelas para el día después. “Yo le digo que disfrute y dignifique su profesión. Que, a su corta edad, tenga buenos hábitos y resuelva sus propias situaciones”.

La imagen de Chaco y Santiago juntos, en un partido de futbol, corresponde al 13 de noviembre de 2016. Ese día, contra Universidad Nacional, Christian se vio reflejado en él. Recordó la imagen de aquel jovencito que debutó Bianchi y entendió que la foto que le hacía falta era esa: la que marcaba el tiempo al revés. Para lograr todo aquello que quedó pendiente.