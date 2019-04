Chacho lo hizo: Zaracho, un "comodín" con destino europeo

Para que Scaloni se sorprenda del joven de 20 años, Coudet lo trabajó meses antes: le armó un entorno que le permitió explotar todas sus habilidades.

A pesar de que debutó con Ricardo Zielinski, el 17 de diciembre de 2016 en la derrota 1-0 ante Unión, y después sumó minutos con Cocca y en el interinato de Fleitas, fue Eduardo Coudet quien le dio continuidad a Matías Zaracho (de sus 47 partidos jugados, 34 fueron con el Chacho) y quien le armó un entorno propicio para que el volante despliegue todas sus habilidades, que son muchas.

Y es que el pibe de 20 años -sí, Zaracho tiene solamente 20 años- hace casi todo (bien) adentro de la cancha: va de área a área, puede jugar por adentro y por afuera, las corre todas, recupera la pelota, ataca los espacios, entrega la pelota al pie, cabecea y, últimamente, llega al gol (una de las pocas cosas que le critican).

Y si el volante nacido en Wilde puede desplegar todas sus habiliades en cada partido de Racing es, en parte, porque Eduardo Coudet le dio la titularidad y la confianza, pero también porque lo rodeó -en nombres y desde lo táctico- de manera tal que pueda explotar cada virtud.

En la Academia del Chacho, el morocho con la 28 en la espalda se ubica en una línea de tres volantes por delante del mediocampista de contención, que es nada menos que Marcelo Díaz. Acompañado a veces por Nery Cardozo y Pol Fernández (otras fue por Centurión), Zaracho juega con libertad y es el nexo entre el Chelo y Lisandro López, dos futbolistas de elite, experimentados, que convierten en fácil lo difícil y que le permiten al pibe jugar relajado, para que pueda demostrar lo completo que es. Porque, que quede claro, el mérito del gran momento de Zaracho no es de nadie más que de Zaracho. Pero, que se dé ahora, no es casualidad.

"Jugó 15 minutos increíbles y eso me complica; es lo mejor que le puede pasar a un entrenador", dijo Lionel Scaloni después de ver al pibe de Racing unos minutos en cancha ante Marruecos. Lo complica en el armado de la lista rumbo a la porque, el DT sabe, es difícil encontrar a un jugador tan completo como el Negrito, como le dicen en el vestuario de la Academia, y que esté pasando un momento tan positivo. Momento que no es casual, pero que seguramente repetirá a lo largo de su carrera porque es, sin dudas, una de las grandes joyas del fútbol argentino y que, más pronto que tarde, se llevará su fútbol a Europa, allí en donde no se demoran en ver a los cracks y rápidamente hacen valer su poderío económico. Al menos Racing pudo disfrutarlo un tiempo con la blanca y celeste.