Cesc revela que Alonso estuvo a punto de ir al Arsenal antes de llegar al Real Madrid

"Hubo momentos en los que me sentí muy frustrado al ver que el último empujón del Arsenal no llegaba para terminar de cerrar el traspaso", recuerda.

Xabi Alonso "rogaba" por irse al cuando abandonó el , según afirmó en las últimas horas Cesc Fábregas. Sin embargo, los Gunners ignoraron las súplicas del ex , que acabó marchándose al .

En el verano de 2009, después de cinco años en Anfield, el talentoso mediocampista estaba listo para un nuevo desafío. Había jugado 210 partidos para los Reds, con los que ganó incluso una Liga de Campeones, y fue ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores del mundo.

Arsene Wenger llenaba sus plantillas en el norte de Londres con futbolistas del estilo de Xabi, pero el francés dejó pasar la oportunidad de ficharle, una decisión que no le sentó nada bien a Fábregas, que esperaba ver a otro internacional de junto a él.

"Estuve hablando con Xabi Alonso todo el verano de 2008. Él estaba encantando con la idea de recalar en el Arsenal, y para ser honestos, yo hice todo lo posible por que eso sucediese. Hablé con las personas que debía hacerlo porque creo que hubiese sido un auténtico fichajazo para nosotros por aquel entonces", dijo Cesc a Arsecast.

“Realmente quería venir, y yo hice lo mejor que pude. Hablé con quienes tenía que hablar, les di mi opinión, pensé que era un refuerzo fantástico para nosotros en ese momento. Y debo reconocer que hubo momentos en los que me sentí muy frustrado al ver que el último empujón del Arsenal no llegaba para terminar de cerrar el traspaso. Estuvo cerca, el jugador quería venir y el Liverpool no estaba cerrado a negociar, pero al final las cosas no se dieron como me hubiese gustado", agregó.

Y reiteró: "Recuerdo que estuve hablando con él durante todo el feriado, me estaba enviando mensajes de texto diciéndome '¿Qué pasa?'. Fue una pena porque creo que habría sido un gran fichaje para el equipo".

Wenger llevó a un solo jugador durante la ventana de verano de 2009: el defensa internacional belga Thomas Vermaelen, procedente del .