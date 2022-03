Cesc Fábregas defiende a Lionel Messi: "¿Los pitos? En PSG no han visto a un jugador así en la vida..."

Cesc Fábregas, actual jugador del AS Monaco, ha defendido a Lionel Messi de los pitos que ha recibido en el Parque de los Príncipes por parte de la afición del Paris Saint-Germain hace algunos días.

"Para mí Messi ha sido el mejor jugador de la historia, al menos el mejor que yo he visto y con el que yo he jugado. Después se pueden llegar a matizar muchísimas cosas, pero yo lo que he visto de él ha sido excepcional", empezó diciendo en declaraciones al diario "Marca" el ex internacional español.

En cuanto a los pitos que recibió Messi, Fábregas, amigo del argentino, opinó: "A mí me ha pitado el Camp Nou y yo sé lo que es. Entiendo que las aficiones a veces quieren crear un momento de tensión para que los jugadores se den cuenta de que, bueno, debería hacer más, o no están contentos con el uno o con el otro. Pero yo creo que, durante el partido, ahí se tiene que apoyar al jugar siempre. Antes del partido, cuando dicen tu nombre, o si te quieren pitar después del partido, perfecto. Pero yo creo que lo que vivieron Messi y Neymar durante el partido, cuando tocaban el balón... esto es muy feo. Sé que se puede decir "es que cobran mucho" o "es que perdieron contra el Madrid"... Pero, ¿qué te crees, que ellos no querían ganar? Ellos son los primeros que quieren ganar".

El artículo sigue a continuación

"Al final estás hablando de un jugador que acaba de llegar y que en el PSG no han visto en la vida. Nunca han tenido a un jugador de ese nivel en toda la historia del PSG. Yo creo que es mejor estar agradecido y apoyarle, en lugar de machacarle, porque es un jugador que, si no es este año, el año que viene, te puede dar grandes alegrías, que es lo que quieren", agregó.

En Twitter, Cesc Fábregas había apoyado a sus amigos, con los que coincidió en el FC Barcelona: "El fútbol no tiene memoria alguna... es una pena. Siempre con ustedes hermanos", escribía.