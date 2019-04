César Munder, el "chileno" de Católica: “ni balsero, ni gusano, ni desertor”

Con apenas 19 años, es una de las grandes promesas del fútbol nacional. Su llegada a Chile fue especial y sueña ahora con jugar en La Roja.

Cuando César Munder cuenta que nació en Cuba y que creció en la isla, en el segundo párrafo debe agregar cómo salió de su país y cómo llegó a . Ya está acostumbrado. Ya está preparado para responder. “No soy balsero, ni gusano, ni desertor”, aclara primero como para ¿quitarse? una mochila.

Después explica que vive en Santiago de forma legal, como si alguien lo acusara permanentemente de algún delito. Y remata diciendo que así, caminando recto, está yendo en busca de un sueño, como cantaría Silvio Rodríguez en La Habana: brillar en y jugar en el seleccionado chileno.

El juvenil, con apenas 19 años, ya es una promesa y es también una realidad para La Roja. Y es que la escuadra de San Carlos de Apoquindo anunció este jueves que el jugador recibió su carta de nacionalidad. Eso sí, deberá continuar como foráneo hasta el inicio de la segunda rueda, momento en el que el conjunto de Gustavo Quinteros podrá realizar la modificación.

Munder es una de las figuras de mayor proyección del actual líder del Campeonato Nacional. Sin embargo, ha actuado con intermitencia en el primer equipo, debido a la cantidad de extranjeros que tiene el equipo. Eso sí, curioso o no, cada destello de calidad no le exime de seguir revelando por qué está en Chile y no en su Cuba.

“Me vine gracias al Permiso de Residencia en el Exterior (PRE) de mi papá. Él, al estar casado con una chilena, me permitía viajar sin ningún problema. Eso fue el 28 de diciembre de 2012”, sostuvo en una entrevista con La Tercera, en la que informó además que su padre fue un funcionario municipal en el país caribeño.

En aquella conversación con el mismo medio de comunicación, Munder expuso a su vez detalles de la evolución del fútbol en su país: “No es que el fútbol esté recién naciendo en Cuba. Es muy masivo, pero recién ahora se le está dando mayor énfasis. No se le ha dado mucha visión pública, por eso no tenemos muchos futbolistas que nos representen en el extranjero. Recorres las calles y están llenas de niños jugando pichangas, como le dicen acá. Es tanto que uno piensa que el béisbol se quedó atrás”.

El artículo sigue a continuación

La decisión de dejar su patria, pese a sus deseos, tampoco fue sencilla, aunque hubo un episodio crucial para no arrepentirse: “Un día, jugando por La Habana el torneo nacional, no llegaron los árbitros. Ese fue el momento en que decidí que debía irme porque no iba a triunfar. Es la verdad. A lo máximo que podía aspirar era a jugar la liga nacional, pero nada más”.

Ahora, el juvenil podrá ser elegible para representar al combinado nacional en el Torneo Maurice Revello (ex Esperanzas de Toulon) y para el Preolímpico, lo que abre el abanico de opciones para el cuerpo técnico que comanda Reinaldo Rueda.