César Montes: “¿A poco Rayados no es mejor que algún otro de Europa?"

El central mexicano habló sobre su situación actual y sus posibilidades de ir al futbol europeo.

César Montes es uno de los mejores prospectos que tiene México para salir a Europa. Sin embargo, tal parece que el defensa de Rayados no tiene prisa alguna por salir al Viejo Continente, ya que aspira seriamente a salir de Monterrey solamente si un club grande lo ficha.

En entrevista con Fox Sports, el Cachorro habló sobre sus posibilidades de cambiar de colores y fichar con un cuadro europeo. A pesar de los fuertes rumores que lo vinculan últimamente con distintos equipos, Montes asegura que no saldrá de la Sultana del Norte si no es a un club más importante que Rayados.

“¿A poco (Rayados) no es mejor que algún otro de Europa? Yo no me voy a cualquiera porque amo este club. No es por menospreciar a nadie, tenemos mucha calidad; en México hay algunos equipos más grandes”, sentenció Montes acerca de los rumores que lo rodean en días recientes.

En el pasado, Valencia se postuló como uno de los fuertes candidatos para firmar al joven mexicano. Sin embargo, el fuego se apagó y actualmente todo indica que el Cachorro seguirá, por lo menos, un torneo más con Rayados a la espera de la gran oferta que lo lleve a la élite del futbol mundial. “Para ir a Europa hay muchas dificultades; uno se prepara, pero hay cosas que no dependen del futbolista”, añadió.