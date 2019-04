Centurión: "A la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir"

Ricky le puso punto final a su paso por Racing luego de las declaraciones de Coudet y Blanco. Además, tuvo un picante cruce con Ruggeri en TV.

Cuando parecía que el conflicto entre Ricardo Centurión y Racing empezaba a entrar en una tregua, Eduardo Coudet y Víctor Blanco volvieron a enceder la polémica. "Para mi es un caso terminado", repitió el DT en las últimas horas. "Su carrera seguramente va a continuar en otro destino. La situación ya está resuelta", agregó el presidente. Y Ricky, claro, no se quedó callado.

"En el club no me ayudaron en nada. Ni en Reserva me dejaron jugar. Estoy muy contento porque salí campeón. El grupo me banca y les tengo mucho aprecio a mis compañeros, pero desde la otra parte no me bancaron. Nadie me llamó para ir a la fiesta y todos tienen mi número. Y me refiero a todos: Milito, Coudet, los dirigentes...", disparó el delantero, en Fox Sports. "Cuando éramos compañeros, le tenía respeto a Milito, pero ahora dijo muchas cosas que me tendría que haber dicho en la cara", siguió.

Luego, tuvo un increíble cruce con Oscar Ruggeri, quien le remarcó algunas de sus actitudes poco profesionales durante su carrera. "No sé con quién deberías hablar, capaz con una persona que te ayude de verdad. Es una lástima. Te vas a dar cuenta cuando tengas 35 años. Hay que ser profesional, siempre", le dijo el Cabezón. "Te voy a ser honesto, yo a la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo. Todo los días", se sinceró Centu.

