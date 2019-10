Centeno: "Podemos revertir la serie"

El entrenador de Saprissa se muestra confiado para la revancha a pesar de encontrarse en desventaja en la serie contra Olimpia.

Walter Centeno se mostró despreocupado por la desventaja sufrida durante la ida de la semifinal de la Liga Concacaf y confía en que el 2-0 sufrido a manos de Olimpia se puede revertir en suelo costarricense para alcanzar la final.

Luego del juego en San Pedro Sula, el técnico de Saprissa discrepó cuando se le planteó el tema de las modificaciones, pensando en el clásico del fin de semana con Herediano.

"Hicimos variantes y tuvimos el control del juego. Lo de los cambios son decisiones técnicas que tomé. Son siempre pensando en el bien del grupo y estoy consciente que podemos revertir la serie el próximo jueves... Estamos pensando en todo. Queremos ganar el torneo nacional y la Liga Concacaf. Hoy le dimos descanso a unos y ritmo a otros", manifestó el estratega de 45 años.

A la hora de analizar las cuestiones positivas del partido, Centeno consideró: "Tratamos de hacer un juego basado en nuestra fortaleza que es la posesión, pero la virtud de Olimpia fue cerrar los espacios. Tuvimos el control del juego y salgo satisfecho con muchas cosas que vi y que hicimos".

Mientras que la autocrítica pasó por la faceta ofensiva, que no pudo concretar sus ocasiones. "Jugamos con tres delanteros, pero no tuvimos la profundidad de siempre, más allá del buen trabajo defensivo que hicieron ellos. La historia dice que cuando se viene a jugar aquí, hay que tener mucho cuidado. No fuimos tan contundentes a la hora de ir al ataque. La agresividad en el último cuarto fue lo que nos hizo falta", sentenció el nacido en Palma Sur.

Foto: Azael Rodriguez/Getty Images