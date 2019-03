Centeno palpita el duelo ante Herediano: "Hay una revancha pendiente"

Primera División de Costa Rica: El entrenador del nuevo líder del Clausura ya pone su cabeza en el choque de la próxima fecha contra el campeón.

Saprissa tomó el liderazgo del Clausura costarricense tras aprovechar el quedo de Grecia y Municipal Pérez Zeledón, que empataron en su duelo de la 14ª fecha. De todas maneras, esto no desenfoca al conjunto morado de su próximo objetivo: el clásico del domingo ante Herediano.

En este sentido, Walter Centeno reconoció que quieren el desquite ante un rival con el que su equipo perdió la definición del Apertura 2018. "El partido del domingo es interesante contra el campeón, hay una revancha pendiente y no va a ser nada fácil", expresó el entrenador en diálogo con el sitio www.nacion.com.

A la hora de referirse a la provocación de Jafet Soto, técnico de El Team sobre que llenarán el estadio de su contrincante, el guía de Saprissa fue tajante: "Los morados llenan los estadios, Jafet no".

Por otra parte, Centeno ahondó en el juego de su equipo y la inseguridad a la hora de salir jugando. "Antes no se hacía eso. Por ahí es que si no se acostumbran, se equivocan. Lo estamos intentando sobre el torneo, hasta que ellos aprendan. Si nosotros lo practicamos, tenemos que correr ese riesgo y yo ser el responsable; no hay problemas con eso", aseguró.

Y sobre el hecho de haber alcanzado la cima, el nacido en Puntarenas comentó: "El liderato esta ahí, es algo que habíamos hablado pero lo más importante está por venir. Ahora hay que cuidarlo y tratar de llegar al final de buena manera".