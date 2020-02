Centeno: "La expulsión nos afectó más a nosotros"

El entrenador de Saprissa dijo que el empate con Alajuelense fue justo, pero consideró que la tarjeta roja a Manfred Ugalde no fue correcta.

Saprissa sigue liderando el Torneo Clausura luego de empatar 1-1 ante Liga Deportiva Alajuelense el domingo. Walter Centeno habló después del partido y consideró que el resultado fue justo, pero se quejó de la expulsión a Manfred Ugalde.

"Ambos equipos hicieron su trabajo, tuvieron opciones y el resultado es justo. Me parece que lo de Manfred Ugalde no es expulsión, me sorprendió, lo que él hizo fue despejar el balón, no era roja. Siento que la expulsión nos afectó más a nosotros, perdimos en ofensiva y me quedé con más defensas", declaró el entrenador.

También lamentó los incidentes en las tribunas que obligaron a parar el juego cuando Saprissa estaba dominando. "Esa situación me cortó el partido, un 15% quería pelear y el otro 85% ver el juego, la violencia no es buena y atenta contra el espectáculo", opinó.

Saprissa no pudo vencer a Herediano ni Alajuelense en este comienzo de competencia, pero Centeno no se preocupa. "Tarde o temprano les vamos a ganar, estamos cerca, la idea que queremos sigue creciendo", cerró.