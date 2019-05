Centeno: "Ganaron, llamémoslo no bien"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa se siente sorprendido por la manera en que su rival, San Carlos se quedó con el título.

Walter Centeno fue claro a la hora de hablar de merecimientos durante la final del Clausura 2019. Es que Saprissa no perdió niguno de sus partidos (1-1 en el global), generá cantidad de ocasiones para vulnerar a San Carlos, pero finalmente el título quedó en manos de los de Alajuela.

"Ganaron, llamémoslo, no bien. La verdad que nosotros no anotamos las opciones. Creo que hicimos un gran cierre. Yo tenía tiempo de no ver a un perdedor que juegue mejor que el campeón; tenía tiempo...", expresó el técnico del conjunto morado en declaraciones a Tigo Sports.

Por su parte, el hondureño Rubilio Castillo, jugador que llegó este año para reforzar a Saprissa, también exteriorizó sus sensaciones tras quedarse con las manos vacías. "Así es el fútbol y hay que levantar la cabeza. Generamos opciones, lo intentamos. pero ellos se pararon muy bien y ahora estamos compenetrados para el otro torneo", comentó.