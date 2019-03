Centeno embiste a Pérez Zeledón tras el empate: "No hizo méritos"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa siente que el punto fue un gran premio para su rival.

Saprissa no logró tomar distancia en la cima y es por eso que el empate del miércoles por la noche frente a Municipal Pérez Zeledón lo mantiene a un punto de su reciente rival; de todas maneras, el elenco morado cuenta con un partido pendiente para poder escaparse a cuatro.

Igualmente, el que no se marchó conforme de Tibás fue Walter Centeno, quien no dudó en minimizar lo hecho por su contrincante para alcanzar la igualdad. "Cuando un equipo se mete atrás, hay que tener alternativas, nosotros lo intentamos, tuvimos mucho volumen de posesión. El ganador fue Pérez Zeledón cuando se llevó un punto y no hizo méritos para llevarse uno", comentó en diálogo con www.nacion.com.

En la misma sintonía, el entrenador de Saprissa argumentó la superioridad de su equipo: "Tuvimos el control del juego, muchas veces cuando llegamos al último cuarto de cancha, ellos esperan mucho el centro. Les dije que tenían que haber buenos centros. Lo intentamos, pero ellos saben defenderse bien, es un equipo bien trabajado. Lo intentamos, pero perdimos dos puntos"

Si bien atinó a evitar referirse a Pérez Zeledón, Centeno brindó algunas características. "No puedo hablar del rival, ellos juegan a su estilo, son el segundo lugar del torneo, juegan a su forma. Yo sí estoy contento, Saprissa está dando mucho volumen de juego, muchas jugadas que solo me faltan terminar, yo espero enfocarme en Saprissa", afirmó.